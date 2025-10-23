Mutare neașteptată a lui Putin. Teamă la Kremlin în cazul a două submarine nucleare rusești scufundate VIDEO

Liderul de la Moscova, care duce un război ”fără sfârșit” în Ucraina de 3 ani și 8 luni, este asaltat cu diverse probleme, dincolo de negocierile de pace cu Donald Trump. Acum Vladimir Putin face o mutare neașteptată în privința submarinelor nucleare rusești scufundate pe fundul Mării Arctice. Teama Kremlinului legată de scurgerile de radiații de la bordul submarinelor din epoca sovietică eșuate, a dus la hotărârea de a le scoate la suprafață.

Rusia a dezvăluit planuri de a scoate două submarine nucleare de pe fundul Mării Arctice, din cauza temerilor că ar putea avea scurgeri de deșeuri radioactive în apele din apropiere, potrivit The Telegraph.

La decenii după ce au fost scufundate, submarinele nucleare K-27 și K-159 urmează să fie extrase ca parte a unui proiect de miliarde de dolari pregătit de Kremlin. Acest lucru vine în contextul în care oficialii sunt din ce în ce mai îngrijorați de submarinele aflate în stare degradare, ambele conțin substanțe nucleare.

Rosatom, agenția nucleară a Rusiei, a declarat că pregătirile pentru extracția planificată vor începe anul viitor, după ce guvernul lui Vladimir Putin a fost de acord să aloce fonduri. Agenția a precizat: „Proiectul de buget federal pentru 2026 și perioada de planificare 2027-2028 include finanțarea pentru reabilitarea mărilor arctice de la obiectele periculoase din punct de vedere al radiațiilor scufundate și aruncate, începând cu 2027”.

„Pregătirile pentru lucrările planificate vor începe în 2026.” Cu toate acestea, formularea anunțului Rosatom ascunde un nivel de coșmar de complexitate și cost. K-27 a fost un submarin de atac experimental construit în anii 1950, care transporta două reactoare cu un sistem de răcire radical care implica metal topit.

A intrat în serviciu în 1963, dar sistemul de răcire a scurs gaze radioactive în propria sală a motoarelor, o problemă pe care echipajul său nu a reușit să o recunoască. Aceasta înseamnă că singurele victime revendicate vreodată de navă au aparținut propriului echipaj, dintre care cel puțin nouă au murit din cauza intoxicației cu radiații.

Reactorul său a eliberat, de asemenea, elemente radioactive în submarin, făcându-l inutilizabil. Submarinul a fost dezafectat în 1979, marina rusă umplând compartimentul reactorului cu gudron pentru a-l sigila înainte de a-l scufunda în apele puțin adânci din Marea Kara. Ape puțin adânci înseamnă că este expus mareelor și curenților care l-ar putea distruge.

Norvegia îngrijorată de submarinele scufundate

Al doilea submarin scufundat, K-159, nu era menit să se scufunde, dar s-a scufundat după o operațiune eșuată a marinei ruse. Aceasta a lansat nava la apă. În 1963, ca submarin de atac nuclear, însă, și acesta a suferit scurgeri de radiații care au contaminat întreaga navă, forțând reparații constante.

În cele din urmă, a fost dezafectat în 1989 și lăsat să ruginească timp de 14 ani, până când națiunile baltice din apropiere au acordat Rusiei 200 de milioane de dolari (150 de milioane de lire sterline) pentru a-l demonta împreună cu alte 15 submarine nucleare rusești aflate în degradare.

Cu toate acestea, coca sa era atât de ruginită încât s-a scufundat în timp ce era remorcată la șantierul naval, ducând pe fundul mării, la 700 de picioare mai jos, 800 kg de combustibil nuclear și nouă marinari ruși. Ridicarea unui submarin nuclear de pe fundul mării este costisitoare și dificilă, dar s-a mai făcut înainte. În 2002, compania olandeză de salvare Mammoet a recuperat un alt submarin rusesc, Kursk, după ce s-a scufundat cu toți cei 118 membri ai echipajului în Marea Barents.

O barjă specială de salvare a fost construită cu cabluri atașate dedesubt pentru a extrage nava. Fundația Bellona din Norvegia, care monitorizează amenințările de mediu din regiune, a emis un avertisment cu privire la K-27 și K-159 anul trecut.

Se menționa: „Aceste submarine reprezintă cea mai mare provocare pentru eforturile de curățare. Împreună, conțin un milion de curii de radiații, adică aproximativ un sfert din cele eliberate în prima lună a dezastrului de la Fukushima. „Submarinul a fost acoperit cu asfalt pentru a sigila reactoarele sale umplute cu combustibil. Dar această soluție nu va dura pentru totdeauna.”

Bellona a adăugat: „Materialul de etanșare din jurul reactorului avea scopul doar de a preveni scurgerile de radiații până în 2032. Și mai îngrijorător este faptul că combustibilul puternic îmbogățit al lui K-27 ar putea, în circumstanțele potrivite, să genereze o reacție nucleară în lanț necontrolată, ducând la o eliberare locală semnificativă de radiații”.

„Poziția celui de-al doilea submarin scufundat, K-159, la nord de Murmansk, pe unele dintre cele mai fertile zone de pescuit și cele mai aglomerate rute de navigație din Marea Barents, l-a transformat într-o sursă de îngrijorare specială”. „O eliberare radioactivă din această epavă ar fi devastatoare nu numai pentru industria pescuitului din Norvegia, ci și pentru cea din Rusia.”

