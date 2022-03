Strigătul de disperare al lui Andriy Shevchenko. Fostul mare fotbalist ucrainean, mesaj către italieni

Marţi seară, înainte de începerea primei manşe a semifinalei Cupei Italiei dintre AC Milan şi Inter Milano (0-0), pe ecranul uriaş al stadionului a fost transmis un mesaj video de la Andriy Shevchenko, câştigător al Ligii Campionilor în 2003 şi campion al Italiei în 2004 cu "rossoneri".

"Dragii mei prieteni italieni, vă rog să vă faceţi simţit sprijinul pentru pace. Poporul ucrainean vrea pace. Pentru că pacea nu are graniţe şi pentru că ceea ce ne uneşte trebuie să fie mai puternic decât ceea ce ne desparte, să oprim acest război împreună. Vă îmbrăţişez pe toţi", a afirmat câştigătorul Balonului de Aur din 2004, înfăşurat în drapelul galben-albastru al Ucrainei.

Mesajul fostului internaţional ucrainean, care a fost selecţioner în perioada 2016/2021, a fost aplaudat de jucătorii celor două echipe, dar şi de publicul de pe San Siro.

Cari amici italiani vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace. Il popolo Ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti! Grazie San Siro. https://t.co/11QaYTRAws