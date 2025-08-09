Finalul războiului din Ucraina ar putea fi aproape, susține premierul Poloniei. Dar nu cu o pace, ci cu o "înghețare" a luptelor, după discuțiile de lângă Cercul Polar

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 09 August 2025, ora 09:56
Finalul războiului din Ucraina ar putea fi aproape, susține premierul Poloniei. Dar nu cu o pace, ci cu o "înghețare" a luptelor, după discuțiile de lângă Cercul Polar
Liderii UE alături de președintele Ucrainei FOTO X/Donald Tusk

O „înghețare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, înainte ca Donald Trump să confirme că se vede cu Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Polonia a fost un mare susținător al Ucrainei încă din primele ore ale invaziei rusești, dar oboseala provocată de trei ani și jumătate de război se simte și la Varșovia.

Comentariile lui Donald Tusk au venit după ce a vorbit cu liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, care, la rândul său, a discutat cu Trump și cu liderii europeni în ultimele zile.

Există anumite semnale, și avem, de asemenea, o intuiție, că poate o înghețare a conflictului - nu vreau să spun sfârșitul, dar o înghețare a conflictului - este mai aproape decât mai departe”, a declarat Tusk în timpul unei conferințe de presă. „Există speranțe pentru acest lucru”.

Tusk a declarat că Zelenski a fost „foarte precaut, dar optimist” cu privire la încetarea focului, a relatat Reuters. Ucraina a dorit ca Polonia și alte țări europene să joace un rol în planificarea unei încetări a focului și a unui eventual acord de pace, a declarat Tusk.

Acordul ar putea consolida unele dintre câștigurile teritoriale ale lui Putin în Ucraina, înghețând efectiv liniile de luptă în regiunile Herson și Zaporojie, a scris Bloomberg. Putin a revendicat patru regiuni ucrainene în întregime și Crimeea, deși o mare parte din teritoriul lor rămâne sub control ucrainean.

Oficialii americani și ruși lucrau la o înțelegere în cadrul căreia Rusia și-ar opri ofensiva în schimbul concesiilor teritoriale - ceea ce face ca această propunere să fie fragilă din punct de vedere politic în Ucraina, a declarat Bloomberg.

Zelenski a răspuns vorbind cu liderii europeni, inclusiv cu cancelarul german, Friedrich Merz, și cu președintele francez, Emmanuel Macron, care se înțeleg bine cu Donald Trump și au reușit să aibă un dialog constructiv.

