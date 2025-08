Marea Britanie confirmă: Rusia a suferit peste 1 milion de pierderi în Ucraina. Un sfert, doar anul acesta. Malaxorul lui Putin se învârte fără oprire

Marea Britanie confirmă estimările ucrainenilor în privința pierderilor rușilor pe frontul din Ucraina. În trei ani și jumătate de război, armatele lui Vladimir Putin au pierdut peste 1 milion de soldați, morți și răniți. 260.000 din aceștia, adică mai bine de un sfert, doar în 2025. Statisticile arată că Vladimir Putin aruncă din ce în ce mai mulți oameni în malaxorul de pe frontul din Ucraina, ca să obțină un progres lent, dar constant.

„Rusia, cel mai probabil, a înregistrat 1.050.000 pierderi (morți și răniți) de la lansarea invaziei la scară largă din Ucraina în 2022. 260.000 de pierderi din total au fost înregistrate în 2025.

Numărul mediu zilnic de pierderi în iulie 2025 a fost de aproximativ 1.072, potrivit bilanțului oferit de Statul Major al Ucrainei. Ritmul pierderilor rusești a înregistrat o descreștere moderată, de la lună la lună, începând cu martie 2025. Media pierderilor din iulie este cea mai mică de după aprilie 2024.

Descreșterea moderată a ratei pierderilor s-a petrecut în timp ce atacurile rusești de-a lungul frontului au continuat într-un ritm crescut, iar Rusia a continuat să obțină un progres incremental constant în Donbas”, a transmis Ministerul britanic al Apărării în raportul de pe 5 august.

Rusia a început anul 2025 cu un ritm uriaș al pierderilor. În ianuarie 2025, armatele lui Putin au pierdut în fiecare zi, în medie, peste 1.500 de oameni. Apoi, ritmul a scăzut, ceea ce a coincis cu întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă și cu suspendarea livrărilor de armament. Oficialii de la Kiev au transmis că au trebuit să scadă intensitatea luptelor și să facă pași înapoi pe front deoarece nu aveau cu ce să-i atace pe ruși.

Dar Donald Trump a promis sprijin pentru Ucraina, iar un nou mecanism NATO pentru furnizarea de arme și muniție armatelor ucrainene a început să funcționeze.

