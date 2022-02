Un fotbalist român se află în mijlocul războiului din Ucraina. "Sunt vremuri grele. E agitație, multă lume la supermarketuri"

Mihai Daniel Leca, jucător la FC Lvov, a declarat, joi, că efectele invaziei ruseşti în Ucraina se văd şi în oraşul care se află, în vestul ţării, aproape de graniţa cu Polonia, chiar dacă nu au fost înregistrate lupte sau bombardamente.

"De dimineaţă, am deschis Internetul şi 30 de mesaje, nu ştiam ce s-a întâmplat, am intrat repede pe ştiri şi am citit şi eu. Aseară m-am culcat liniştit şi când m-am trezit, atâtea ştiri, nu mai ştiam ce să înţeleg. Azi trebuia să facem antrenament şi apoi deplasarea la Oleksandria.

Noi suntem mai feriţi aici, dar din câte văd e cam agitaţie şi pe aici. Văd multe maşini, multă lume pe la supermarketuri. Urmează să avem şi noi o şedinţă la 12.30 cu cei din conducere să ne spună şi nouă ce avem de făcut. Deocamdată, nu ştiu mai mult. Mulţi dintre colegii mei încearcă să-şi aducă familiile aici, sunt mulţi care au familiile la Kiev sau la Odessa. Sunt vremuri grele, nu îmi imaginam să fie aşa când am venit în Ucraina. Familia mea nu e aici cu mine, sunt singur", a declarat jucătorul, la ProX.

Leca este la FC Lvov din octombrie 2021. El a jucat de atunci în opt meciuri în campionat şi într-unul în Cupa Ucrainei. În carieră, fundaşul a mai evoluat, printre altele, la Oţelul, Concordia, Chindia şi FC Argeş, dar şi la Zakho SC, în Irak.

