Rusia emite un mandat de căutare pe numele preşedintelui Curţii Penale Internaţionale, polonezul Piotr Hofmanski

Rusia a adăugat luni numele preşedintelui Curţii Penale Internaţionale (CPI), polonezul Piotr Hofmanski, pe lista cu persoane căutate, fără să precizeze motivul, relatează AFP.

Polonezul Piotr Hofmanski este ”căutat în cadrul unei anchete penale”, anunţă Ministerul rus de Interne în baza de date a persoanelor căutate, potrivit agenţiilor ruse de presă de stat Tass şi RIA Novosti.

La 20 martie, Moscova a deschis o anchetă penală împotriva procurorului CPI Karim Khan şi a trei judecători ai instanţei internaţionale, la trei zile după ce CPI a emis un mandat de arestare pe numele preşedintelui rus Vladimir Putin cu privire la ”deportarea” ilegală a unor copii în Ucraina.

Procurorul CPI Karim Khan este vizat din cauză că a ”angajat urmăriri penale împotriva unei persoane nevinovate şi pe care a acuzat-o ilegal de comiterea unei infracţiuni grave sau deosebit de grave” şi a ”pregătirii unui atac împotriva unui reprezentant al unui stat străin”.

The #Russian Ministry of Internal Affairs has put the Chairman of the International Criminal Court, Piotr Hofmański, on the wanted list. pic.twitter.com/aExKpI9pFk