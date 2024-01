Parchetul rus cere condamnarea la 28 de închisoare a unei tinere acuzată de asasinarea cu explozivi a unui blogger militar rus

Parchetul rus a cerut vineri condamnarea la 28 de ani de închisoare a Dariei Trepova, o tânără în vârstă de 26 de ani acuzată de asasinarea cu explozivi, în aprilie 2023, a unui blogger naţionalist rus specializat în invazia Ucrainei, relatează AFP.

”Procurorul a cerut Curţii să o recunoască pe doamna Trepova vinovată şi să o condamne la 28 de ani de închisoare într-o colonie penitenciară”, anunţă într-un comunicat serviciul de presă al tribunalelor de la Sankt Petersburg, unde este judecată.

Vladlen Tatarski a fost ucis în explozia unei bombe, într-o cafenea, la Sankt Petersburg, unde participa la o conferinţă a unei organizaţii - "Cyber Z Front" - în favoarea operaţiunii forţelor ruse în Ucraina.

Cel puţin alte 32 de persoane au fost rănite în asasinat, opt erau în stare gravă. O activistă împotriva Războiului rus în Ucraina, Daria Trepova, a fost arestată rapid şi prezentată de către autorităţile ruse ca având legături cu opozantul istoric al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi.

Presa rusă scria că Tatarski a primit o statuetă înainte de explozie în care, potrivit unor speculaţii, ar fi fost ascuns un dispozitiv exploziv. Cafeneaua ”Street Food Bar No 1”, situată lângă râul Neva i-a aparţinut lui Evgheni Progojin, şeful grupului paramilitar rus Wagner.

‼️🇷🇺 Daria Trepova asked for a 15-minute break before her last word.

Trepova was arrested in the summer of 2023. She brought a statuette with explosives to the cafe, the explosion resulted in the death of journalist Vladlen Tatarsky.