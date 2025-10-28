Incredibil ce-ar vrea să facă Rusia în 2032, la 10 ani după startul războiului din Ucraina

Rusia ar fi pregătită să intervină și să fie una din gazdele EURO 2032 dacă Italiei i s-ar retrage dreptul de a organiza turneul alături de Turcia din cauza problemelor legate de instalațiile sale, a afirmat luni președintele Federației ruse de fotbal, Aleksandr Diukov, scrie agenția ANSA.

”Rusia este pregătită să găzduiască EURO 2032 în locul Italiei”, a declarat Diukov pentru site-ul Sport.ru, în ciuda faptului că rușii au fost suspendați din toate competițiile fotbalistice europene de la startul războiului din Ucraina, în 2022.

UEFA a aprobat doar una dintre cele 10 locații propuse, iar întregul turneu ar putea fi atribuit Turciei, coorganizatoarea turneului alături de Italia.

În 2023, Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a atribuit EURO 2028 la fotbal Regatului Unit şi Irlandei, în timp ce EURO 2032 l-a acordat unei candidaturi formate din Italia şi Turcia, neexistând alte pretendente în cele două dosare.

Cele două acţiuni au fost oficializate în cadrul unei scurte ceremonii de către preşedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, confirmând tendinţa organizării în comun a marilor competiţii sportive, singura şansă pentru unele ţări de a le găzdui.

Cele zece stadioane care vor găzdui ediţia din 2028 sunt cunoscute deja, ele fiind utilizate atât pentru fotbal şi rugby, cât şi pentru sporturile galice: Wembley din Londra, City Stadium din Manchester, St James' Park din Newcastle, Hampden Park din Glasgow, Dublin Arena, National Stadium din Cardiff sau Casement Park din Belfast.

Organizarea EURO 2032 rămâne însă mai misterioasă, după ce Italia şi Turcia au încercat multă vreme separat să candideze pentru găzduirea evenimentului, însă apoi au decis să îşi unească forţele, fără a dezvălui oraşele gazdă.

