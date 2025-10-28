Incredibil ce-ar vrea să facă Rusia în 2032, la 10 ani după startul războiului din Ucraina

Autor: Teodor Serban
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:47
386 citiri
Incredibil ce-ar vrea să facă Rusia în 2032, la 10 ani după startul războiului din Ucraina
Euro 2032, în Italia și Turcia FOTO X @JoueursItalia

Rusia ar fi pregătită să intervină și să fie una din gazdele EURO 2032 dacă Italiei i s-ar retrage dreptul de a organiza turneul alături de Turcia din cauza problemelor legate de instalațiile sale, a afirmat luni președintele Federației ruse de fotbal, Aleksandr Diukov, scrie agenția ANSA.

”Rusia este pregătită să găzduiască EURO 2032 în locul Italiei”, a declarat Diukov pentru site-ul Sport.ru, în ciuda faptului că rușii au fost suspendați din toate competițiile fotbalistice europene de la startul războiului din Ucraina, în 2022.

UEFA a aprobat doar una dintre cele 10 locații propuse, iar întregul turneu ar putea fi atribuit Turciei, coorganizatoarea turneului alături de Italia.

În 2023, Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a atribuit EURO 2028 la fotbal Regatului Unit şi Irlandei, în timp ce EURO 2032 l-a acordat unei candidaturi formate din Italia şi Turcia, neexistând alte pretendente în cele două dosare.

Cele două acţiuni au fost oficializate în cadrul unei scurte ceremonii de către preşedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, confirmând tendinţa organizării în comun a marilor competiţii sportive, singura şansă pentru unele ţări de a le găzdui.

Cele zece stadioane care vor găzdui ediţia din 2028 sunt cunoscute deja, ele fiind utilizate atât pentru fotbal şi rugby, cât şi pentru sporturile galice: Wembley din Londra, City Stadium din Manchester, St James' Park din Newcastle, Hampden Park din Glasgow, Dublin Arena, National Stadium din Cardiff sau Casement Park din Belfast.

Organizarea EURO 2032 rămâne însă mai misterioasă, după ce Italia şi Turcia au încercat multă vreme separat să candideze pentru găzduirea evenimentului, însă apoi au decis să îşi unească forţele, fără a dezvălui oraşele gazdă.

Pacea lui Trump, tot mai departe de a se realiza. UE a stabilit strategia de ajutor pentru Ucraina. Anunț oficial
Pacea lui Trump, tot mai departe de a se realiza. UE a stabilit strategia de ajutor pentru Ucraina. Anunț oficial
Stabilirea păcii în Ucraina pare a fi un plan tot mai dificil de realizat. La reuniunea Consiliului European de joi, 23 octombrie, liderii UE au anunțat strategia ce va fi implementată în...
Rezistă România 48 de ore în fața Rusiei? Ionuț Moșteanu: „Aliații sunt deja aici”
Rezistă România 48 de ore în fața Rusiei? Ionuț Moșteanu: „Aliații sunt deja aici”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat duminică, la Antena 3, că România este pregătită să facă față oricărei eventuale agresiuni armate și că țara noastră ar rezista...
#Rusia, #Campionatul European, #Italia, #Turcia, #razboi, #Ucraina , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Yamal catre Vinicius: "Ne batem?" Brazilianul a rostit un SINGUR cuvant si s-a napustit asupra rivalului sau

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Leo Messi păstrează misterul. Ce se va întâmpla la Mondiale: ”Apoi voi lua o decizie”
  2. Sorana Cîrstea, calificare superbă contra rivalei din Ungaria, cu o revenire uimitoare
  3. Incredibil ce-ar vrea să facă Rusia în 2032, la 10 ani după startul războiului din Ucraina
  4. Serie A: Juventus negociază cu antrenorul care și-a tatuat pe braț stema lui Napoli FOTO
  5. ”Probabil ne credem prea mari fotbaliști!” Reacție dură după Rapid - Slobozia
  6. Gigi Becali i-a promis că vine la nuntă, dar l-a lăsat cu ochii în soare! "Investisem salariul pe un an"
  7. Veste tristă pentru starul lui Real Madrid, după meciul cu FC Barcelona
  8. Continuă scandalul monstru din gimnastică. Discuțiile avute și măsurile luate de federație
  9. Rapid nu a reușit să urce pe primul loc. Ce au făcut cu Slobozia
  10. Doliu în fotbal. A murit fostul mare portar al lui Real Madrid