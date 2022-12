Redactor-șef al postului rusesc de televiziune Russia Today, Margarita Simonian a fost premiată de Vladimir Putin cu „Ordinul de Onoare”, după care a susținut un discurs halucinant în fața șefului de la Kremlin.

Margarita Simonian e unul dintre principalii propagandiști ai regimului condus de Vladimir Putin, remarcându-se și în trecut cu afirmațiiel sale pro-război.

„Nu am emoții să vorbesc în public în mod normal, dar acum văd în fiecare zi ce se întâmplă în Donețk și nu pot să nu mă îngrijorez.

Vă mulțumesc pentru că smulgeți oamenii noștri din gura însângerată a acestor canibali, chiar dacă o faceți cu durere și sânge. Vă mulțumesc că v-ați decis să faceți asta.

Și noi vă vom ajuta să-i exterminați pe acești canibali atâta timp cât va fi nevoie. Slujesc Rusia”, a declarat Margarita Simonian în cadrul unei ceremonii speciale organizate la Kremlin.

Svynosabaka Simonyan called on the Russian army to kill "Ukrainian cannibals".

