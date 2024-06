Accident teribil în Rusia: un tramvai a aruncat într-o curbă pasageri în fața mașinilor și s-a lovit de un alt tramvai. Zeci de oameni au ajuns la spital VIDEO

67 de oameni au fost răniți joi, 6 iunie, în orașul rusesc Kemerovo, după ce două tramvaie s-au ciocnit pe un pod, a anunțat guvernatorul interimar al regiunii, Ilya Seredyuk.

Potrivit Reuters, guvernatorul a anunțat pe Telegram că o persoană a fost operată și două dintre ele se află la terapie intensivă într-o unitate medicală din orașul siberian.

Un clip din momentul tragediei a fost postat pe rețelele sociale și se poate observa cum din tramvaiul care merge în mare viteză cad oameni în fața autoturismelor care se află pe lângă șine.

După ce a trecut de curbă, tramvaiul s-a lovit de un alt tramvai, în zona unui pod.

Watch - Failed Tram Brakes Injure 30 in Kemerovo, Russia

A passenger tram in the city of Kemerovo lost control after its brakes failed. 30 people were injured, many seriously, after the tram rapidly accelerated around a turn and dumped passengers into a roadway. No word on the… pic.twitter.com/QCHxLC9LwU