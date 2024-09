Adolescenţi arestaţi pentru terorism. Au dat foc unui elicopter al armatei. Ce recompensă li s-a promis VIDEO FOTO

Recrutaţi pe internet pentru comiterea unui sabotaj, doi băieți ruşi de 16 ani, au fost arestaţi în oraşul Omsk din Siberia după ce au incendiat un elicopter militar, a anunţat marţi, 24 septembrie, un tribunal local, transmite AFP.

"Doi adolescenţi, în vârstă de 16 ani, au fost plasaţi în detenţie pentru două luni de către un tribunal din Omsk, acuzaţi pentru un act terorist", a afirmat instanţa. Recrutaţi pe internet, cei doi liceeni au pătruns sâmbătă, 21 septembrie, într-o bază militară a armatei ruse şi au aruncat un cocktail Molotov asupra unui elicopter de tipul MI-8, potrivit canalului de Telegram "Informatorul militar", apropiat autorităţilor, relatează observatornews.ro.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Two 16-year-old teenagers in Omsk broke into a Russian military base and allegedly set fire to an MI-8 helicopter, local media reported.

