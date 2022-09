Disperarea rușilor, după mobilizarea militară: au luat drumurile frontierelor. Pe aeroportul din Moscova e haos

După anunțul lui Vladimir Putin privind mobilizarea militară, frontierele Rusiei s-au aglomerat de ruși care încercau să fugă din țară.

A fost haos și la frontierele terestre, dar și pe aeroporturi.

Un aeroport din Moscova era plin de bărbați care voiau să plece din Rusia, așa cum se vede în pozele postate pe rețelele sociale.

Moscow. Airport "Vnukovo". Mobilization in action. Supporting war and fighting war turned out to be different things for these people. pic.twitter.com/UBekwRjB8X