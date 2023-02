Ce a pățit o americancă, militantă pentru drepturile animalelor, după ce a plimbat un vițel prin Piața Roșie din Moscova VIDEO/FOTO

O americancă a fost reţinută şi amendată de un tribunal rus pentru că a plimbat în Piaţa Roşie din Moscova un viţel pe care a declarat că l-a cumpărat de la o piaţă locală pentru a-l salva de la sacrificare, relatează The Guardian.

Alicia Day, în vârstă de 34 de ani, a fost amendată cu 20.000 de ruble pentru că a împiedicat circulaţia pietonilor în cadrul unui protest neautorizat. Ea a fost condamnată miercuri, 1 februarie, şi la 13 zile de ”arest administrativ” pentru o acuzaţie separată de nerespectare a ordinelor poliţiei, a relatat presa rusă de stat.

”Am cumpărat viţelul pentru a nu fi mâncat. Am decis să îl duc într-un loc atât de frumos şi să îi arăt ţara”, a declarat acuzata, potrivit agenţiei TASS, care însoţeşte ştirea şi de un filmuleţ cu Alicia Day în sala de judecată.

Here’s an unusual one: a Moscow court has sentenced U.S. citizen Alicia Day to 13 days in jail for disobeying the police. The animal rights activist apparently bought a cow through the Avito marketplace and then decided to show it Red Square. Um, okay. https://t.co/oAWXjQ0KO1 pic.twitter.com/5mDEByFd9u

Jurnalistul Kevin Rothrock de la site-ul independent Meduza spune că americanca a venit aparent cu o viză turistică în Rusia, la 21 ianuarie, după ce fusese şi în Polonia, unde a plimbat o oaie pe străzile din Varşovia. Ea ar fi militantă pentru drepturile animalelor şi a fost şi la Londra, unde a salvat un porc, pe care îl ţine în apartamentul ei.

1/ #animalrescue #animals #vegetarian#Vegan

An activist who was walking a calf was detained on Red Square

The media wrote that Alicia Day is a US citizen, while she herself calls herself a Chinese woman who has been living in Russia for a long time. pic.twitter.com/x31xMpBnYU