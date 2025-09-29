Analiză: A doua înfrângere a Rusiei în Moldova

Autor: Vitalie Calugareanu (DW) - jurnalist Deutsche Welle
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 11:28
431 citiri
Analiză: A doua înfrângere a Rusiei în Moldova

Rusia a fost înfrântă din nou la Chișinău. Partidul pro-european PAS, creat de Maia Sandu, a obținut o nouă majoritate parlamentară ca urmare a alegerilor din Republica Moldova.

După procesarea a 94% din procesele verbale ale secțiilor de votare, PAS este creditat cu 46,5% din voturi, ceea ce înseamnă peste 53 de mandate din totalul de 101. Tendința pentru PAS este însă în creștere în baza votului diasporei. Conform prognozelor și simulatorului de repartiție a mandatelor, după procesarea tuturor voturilor, ca urmare a redistribuirii voturilor acumulate de partidele care nu au trecut pragul electoral, PAS s-ar putea alege cu 55 de mandate.

Totuși, va fi cel mai pestriț Parlament de până acum – cu două blocuri electorale din care fac parte 7 partide plus 2 sau 3 partide, în momentul publicării acestui material, partidul „Democrația Acasă” fiind în scădere, în zona de risc, cu 5,6% (pragul electoral pentru partide fiind de cel puțin 5%).

Parcursul european al Republicii Moldova a fost salvat

Alte blocuri și partide care acced în noul Parlament sunt: blocul „Patriotic” (pro-rus), blocul „Alternativa” (perceput ca fals proeuropean), „Partidul Nostru” (condus de Renato Usatîi, care în trecut îl lăuda pe dictatorul Lukașenko din Belarus) și, dacă nu scade până la final sub 5%, partidul „Democrația Acasă” (formațiune susținută de politicianul român George Simion).

Asta înseamnă că PAS va putea forma singur Guvernul, iar parcursul european al Republicii Moldova a fost salvat în pofida unui efort incredibil al Rusiei de a deturna rezultatele acestor alegeri prin cumpărare masivă de voturi. Niciun partid susținut deschis de gruparea criminală Șor nu a trecut pragul electoral. Și niciun partid afiliat fostului oligarh Vladimir Plahotniuc nu a înregistrat un scor mai mare de 1% în aceste alegeri.

Poliția a reținut mai multe persoane într-un dosar privind pregătirea unor destabilizări

Unul dintre liderii blocului „Patriotic”, Igor Dodon, a anunțat proteste pentru ziua de luni, 29 septembrie. După afișarea primelor rezultate, acesta, însoțit de un grup mic de susținători, a încercat, pe la miezul nopții, un protest la Comisia Electorală Centrală, dar în cele din urmă s-a retras subit la sediul partidului și nu a mai apărut public.

Duminică, cu aproximativ trei ore înainte de închiderea urnelor, poliția a reținut trei persoane într-un dosar penal privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă după alegeri. Este vorba inclusiv de doi frați, angajați ai structurilor de forță din Transnistria. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi liderii responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor ce ar urma să încerce să provoace destabilizări. Asupra lor au fost depistate mai multe obiecte, inclusiv pirotehnice și inflamabile, care urmau a fi folosite pentru a panica mulțimea și a crea haos la protest.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.



Despre ce vrei sa scriem?
Problemele economice i-ar putea forța mâna lui Putin
Problemele economice i-ar putea forța mâna lui Putin
Economia rusă se află în dificultate, veniturile din energie au scăzut drastic, iar deficitul bugetar este în creștere. Dacă UE și SUA vor intensifica sancțiunile, situația ar putea...
Victoria pro-europenilor din Moldova: Lecția dată României
Victoria pro-europenilor din Moldova: Lecția dată României
Analiză: Victoria partidului pro-european PAS la alegerile parlamentare din Republica Moldova arată că Rusia pierde teren în regiune, după ce anul trecut era pe cale să câștige partida în...
#Rusia, #Moldova, #infrangere, #analiza , #alegeri Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Emma Raducanu a vorbit despre originile sale si publicul a ramas "socat". Ce scriu americanii
ObservatorNews.ro
Alerta de vreme rea in aproape toata tara. Ploi, frig si ninsori la munte, timp de trei zile
DigiSport.ro
Planul urgent al lui Ion Tiriac pentru "femeia perfecta": "Stiu ca ma vor amenda, dar sunt pregatit sa platesc!"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump introduce pedeapsa cu moartea în capitala SUA. Procurorul General plusează: „Nu doar la Washington, ci în întreaga țară”
  2. Problemele economice i-ar putea forța mâna lui Putin
  3. Problema noilor Cărți de Identitate și a lipsei domiciliului de pe document, rezolvată printr-o nouă aplicație. Cum funcționează
  4. Un alt copil care a fost internat la Spitalul Sf. Maria din Iași a murit. Consiliul Județean discută demiterea managerului spitalului
  5. Analiză: A doua înfrângere a Rusiei în Moldova
  6. Trump dă voie Ucrainei să lovească oriunde în Rusia. „Nu există niciun loc ferit.” Dezvăluiri de la emisarul Casei Albe
  7. Catastrofă după codul roșu de ploi torențiale din Spania. Avertismentul MAE pentru români FOTO/VIDEO
  8. Victoria pro-europenilor din Moldova: Lecția dată României
  9. Vremea rece pune stăpânire pe România. Unde au căzut primele ninsori din acest sezon VIDEO
  10. Vremea continuă să se răcească. Unde sunt anunțate ploi și ninsori în următoarele zile