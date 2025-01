Analiză: "Gazul umanitar" din capcana rusească

Kremlinul lasă ca suferința în Transnistria să atingă cote maxime după care să reiea livrările de gaze, pentru ca „aplauzele” de bucurie ale „transnistrenilor” să se audă până la Chișinău. Mai ales că e an electoral.

Parte a planului rusesc de destabilizare a Moldovei este și declarația consilierului prezidențial rus, Nikolai Patruşev, conform căreia „Moldova ar putea înceta să mai existe” dacă nu va fi pro-rusă.

Șeful grupării separatiste pro-ruse de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat miercuri, la o zi după ce a revenit de la Moscova, că Rusia va relua „în curând” livrările de gaze către Transnistria și că gazul va fi oferit ca „ajutor umanitar”. Krasnoselski a zburat prin Aeroportul Internațional Chișinău, iar autoritățile moldovene au ținut vizita în secret. Liderul separatist nu a spus prin ce conductă va ajunge gazul în regiunea transnistreană a Republicii Moldova și prin ce firme intermediare. Vadim Ceban, șeful companiei MoldovaGaz (în care Gazprom deține 50%, iar Tiraspolul – 13,44%) a spus că nu a primit vreo notificare vizând reluarea livrărilor de gaze de la Gazprom.

Conducta transbalcanică intersectează și Ucraina

După ce Ucraina a sistat tranzitul gazelor rusești începând cu 1 ianuarie 2025, Rusia a refuzat să utilizeze conducta transbalcanică pentru a-și onora angajamentele contractuale cu MoldovaGaz în ceea ce privește asigurarea cu gaze a regiunii transnistrene. Transnistria a rămas fără gaz, administrația separatistă a respins ajutorul Chișinăului, așa că populația a ajuns în pragul unei crize umanitare în plină iarnă. După decizia categorică a Kievului de sistare a tranzitului, Rusia are un singur traseu prin care poate alimenta Transnistria cu gaz – revers, prin conducta transbalcanică (prin Turcia, Bulgaria, România, Ucraina și Republica Moldova). Și această conductă intersectează însă, pe o porțiune scurtă Ucraina. Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sibiha, a spus miercuri, într-un interviu acordat presei de la Kiev, că tranzitul gazului rusesc, inclusiv pe această rută este „în general, inacceptabil”.

Ultima zi în care Gazprom poate rezerva capacități de transport pe această conductă pentru regiunea transnistreană este 20 ianuarie. Deocamdată aceste capacități nu au fost rezervate. „Acum discutăm despre posibilitatea ajutorului pentru regiunea transnistreană prin acțiuni comune ale Ucrainei și UE. Aceasta este pe ordinea de zi. Kievul și UE se concentrează pe ceea ce putem face fără gaz rusesc”, a spus ministrul ucrainean.

Acrobație juridică la limita trădării de țară în Moldova

Între timp, pe 14 ianuarie, exact în ziua în care liderul separatist Krasnoselski s-a întors de la Moscova, o firmă moldovenească - Natural Gaz DC SRL – a semnat un contract-cadru de livrare a gazelor către Transnistria cu compania transnistreană Tiraspoltransgaz, afiliată Gazprom prin intermediul Moldovagaz. În felul acesta a fost ocolită compania MoldovaGaz (în care Guvernul de la Chișinău deține totuși 35,33%) pe care Guvernul moldovean intenționează să o naționalizeze. Șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, spune că Tiraspoltransgaz nu avea voie să încheie astfel de contracte fără acordul fondatoarei sale, adică fără acordul MoldovaGaz.

Chișinăul a aflat însă despre contractul dintre Natural Gaz DC SRL și Tiraspoltransgaz. Șeful Natural Gaz DC SRL este un fost consilier de la MoldovaGaz - Arcadie Vicol. Miercuri, 15 ianuarie, acesta a fost invitat la Serviciul de Informații și Securitate, iar presa de la Chișinău a scris că ar fi suspectat de trădare de patrie. După audieri, Vicol a dezmințit această informație: „Nu există nicio bază legală sau factuală care să susțină acuzațiile de „trădare de patrie” sau de „activități dușmănoase” în favoarea vreunei puteri externe. Activitatea mea, atât ca antreprenor, cât și ca fost funcționar, s-a desfășurat întotdeauna în conformitate cu legislația în vigoare și în interesul economic al Republicii Moldova”, a spus Vicol. Detalii de la interogatoriul SIS nu au fost făcute publice nici de Vicol, nici de SIS.

Șeful Natural Gaz DC SRL a spus însă că acordul cu Tiraspoltransgaz ar fi fost discutat și agreat de Secretariatul Comunității Energetice Europene. Numai că, într-un comunicat oficial, Comunitatea Energetică a negat acest fapt, menționând că „în niciun caz, nu intervine în aranjamentele pieței și nu aprobă contractele de aprovizionare”.

Rusia vrea să dea „gaz european” în Transnistria

Joi, 16 ianuarie, „Kommersant” din Rusia publică un material în care menționează că Moscova va încerca să cumpere gaze naturale pentru regiunea transnistreană (ca „ajutor umanitar”) de pe piața europeană. În perioada ianuarie-aprilie, asta ar costa-o 164 milioane de dolari. Tot despre „gaz de pe piața europeană” vorbește și antreprenorul moldovean Arcadie Vicol de la Natural Gaz DC SRL: „Noi nu avem contract cu Gazprom și gazele pe care noi am intenționat să le furnizăm acolo (în Transnistria – 3 milioane de metri cubi zilnic) vor fi contractate, dacă vor fi, de la traderii și bursele europene”, le-a spus jurnaliștilor Arcadie Vicol.

Reieșind din datele expuse public, experții economici au descris posibila schemă de livrare a pretinsului „gaz european” pentru Transnistria: 1) o firmă europeană, satelit Gazprom, semnează un document prin care chipurile vinde gaz firmei din Moldova. 2) pentru că în Moldova piața de transport gaze e liberalizată - firma din Moldova chipurile, pe bani, cumpără din Europa și livrează gaz în Transnistria. 3) Mai departe, liderii separatiști de la Tiraspol, propaganda rusească și politicienii pro-ruși de la Chișinău aplaudă în cor Rusia „salvatoare” pentru „gaz umanitar” și blamează guvernarea pro-UE de la Chișinău.

Dar de ce vrea să dea Rusia anume „gaz umanitar” pentru Transnistria?

„Gaz sub formă de „ajutor umanitar” pentru stânga Nistrului nu schimbă nimic în esență, deoarece gazul venea și până acum gratis (până pe 31 decembrie 2024). Numai că de data aceasta Kremlinul are nevoie de un instrument de șantaj pentru țările prin care are loc tranzitul (Turcia, Bulgaria, România, Ucraina și Moldova) pentru a obține reducere sau preț zero pentru utilizarea gazoductelor”, explică într-o reacție comunitatea de experți WatchDog din Moldova. „Dacă, de exemplu, Bulgaria și România vor cere prețul firesc pentru tranzit, rușii vor bloca livrările și vor face o campanie internațională de propagandă acuzând țările europene că se fac vinovate pentru criza umanitară prelungită. Vor servi această propagandă atât publicului intern, cât și în Occident, dar mai ales în Transnistria”, susțin experții comunității WatchDog.

Chișinăul denunță un „joc politic murdar” al Rusiei împotriva autorităților constituționale – un efort disperat al Kremlinului de destabilizare și preluare a controlului politic asupra întregii Moldove ca urmare a alegerilor parlamentare din 2025. Prezentă recent la Chișinău, șefa în exercițiu a OSCE, Elina

Valtonen (ministru al afacerilor Externe al Finlandei), a menționat că actuala „criza energetică din Moldova este un exemplu al strategiilor Rusiei de a crea haos”.

Potrivit presei de la Tiraspol, șeful grupării separatiste, Vadim Krasnoselski, i-a cerut joi șefei Misiunii OSCE în Republica Moldova, Kelly Keiderling, să se implice ca gazul convenit de el la Moscova să ajungă în Transnistria. „Nu este simplu. Fizic e complicat ca gazul să ajungă la noi, pentru că sunt blocaje în acest proces”, a spus Krasnoselski. La ce blocaje anume se referă Krasnoselski, presa transnistreană nu scrie.

Guvernul de la Chișinău a anunțat că nu va împiedica acum Rusia să reia livrările de gaze către regiunea transnistreană, dar a precizat că până în 2026 (când expiră contractul actual cu Gazprom) „regiunea transnistreană trebuie decuplată de la acest gaz zis 'umanitar' și să trăiască după regulile economice ale unei piețe libere”. „Acesta va fi un pas și în direcția integrării europene. Avem la dispoziție un an și jumătate pentru a găsi alte soluții, alte surse de furnizare pentru malul stâng al Nistrului”, a menționat vicepremierul moldovean pentru Reintegrare, Oleg Serebrian.

Rusia amenință Moldova cu dispariția de pe hartă

După eșecul electoral al stângii pro-ruse la referendumul pro-UE și alegerile prezidențiale din 2024 din Republica Moldova, retorica Kremlinului în raport cu Chișinăul se aseamănă tot mai mult cu cea a Rusiei față de Ucraina înaintea invaziei din februarie 2022. Săptămâna aceasta, asistentul lui Putin, Nicolai Patrușev, a acuzat autoritățile de la Chișinău de „politică agresivă anti-rusească”, ceea ce, potrivit lui, ar putea conduce la dispariția Moldovei. În acest sens, Patrușev chiar a invocat exemplul Ucrainei.

„Aceste afirmații ofensatoare fac parte dintr-o strategie clară de destabilizare a Moldovei și de subminare a viitorului nostru ca națiune", a reacționat fostul ministru moldovean de Externe, Nicu Popescu.

„Este o ingerință inadmisibilă în treburile interne ale statului. Aceste afirmații urmăresc destabilizarea regiunii”, se arată într-un comunicat al MAE de la Chișinău. „Republica Moldova este un stat suveran, angajat ferm pe calea democrației și integrării europene, conform voinței cetățenilor săi. Republica Moldova va continua să își apere interesele cu fermitate, prin mijloace pașnice și dialog constructiv, bazat pe respectul suveranității și principiile dreptului internațional”, se mai arată în comunicatul citat.

