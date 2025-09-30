Analiză: Rusia să uite de Moldova – ea merge spre UE

O liniște neobișnuită s-a așternut peste online-ul moldovenesc după victoria zdrobitoare a PAS la alegerile parlamentare de duminică. Au dispărut trollii de pe rețelele de socializare și mesajele de ură.

Scorul este incontestabil – majoritate PAS cu 55 de mandate din totalul de 101 în viitorul Parlament după numărarea a 99,9% din voturi. PAS își poate forma singur viitorul Guvern. Rusia a fost înfrântă, propaganda rusească a avut efect invers în Moldova. Fabricile de trolli au irosit banii în zadar și au fost puse pe pauză de Kremlin și de grupările criminale care au vrut să preia controlul asupra țării. De la miezul nopții trecute, mai multe canale Telegram de propagandă rusească care ținteau Moldova pur și simplu nu mai publică nimic. Majoritatea conturilor din rețeaua Șor, „supravegheate” de jurnaliștii moldoveni, pur și simplu au dispărut. Un protest nocturn al pro-rușilor Igor Dodon și Vasile Tarlev la Comisia Electorală Centrală a eșuat subit. După ce au scandat niște lozinci în prezența câtorva oameni, cei doi s-au retras pe furiș la sediul partidului și s-au izolat.

O opoziție pro-europeană autentică trebuie crescută în următorii patru ani

PAS a învins din nou după patru ani în care a guvernat onest, dar cu greșeli, cu reforme întârziate și crize atenuate în regim de avarie, inclusiv prin instrumente specifice stării de urgență. Dar a păstrat pacea și a ținut Moldova dreaptă în fața unui imperiu condus de un dictator ca Putin. Moldovenii nu au avut o alternativă mai bună. Alte partide credibile autentice cu vocație pro-europeană nu au apărut. Și asta ar putea fi o problemă dacă noii lideri nu vor apărea până la următoarele alegeri din 2029.

Liderul PAS, Igor Grosu, a menționat luni, în cadrul unui briefing, că formațiunea este conștientă de faptul că unii alegători nu au votat neapărat partidul, ci direcția pro-europeană. E vorba de „oameni care au mers la vot știind că se dă ultima bătălie pentru viitor, oameni din instituții care și-au făcut datoria față de țară, oameni din societatea civilă, jurnaliști liberi, oameni din diferite domenii care au pus umărul fără să ceară nimic și despre care poate nici nu am auzit. Oameni care s-au ridicat deasupra supărărilor pentru un obiectiv măreț”, a spus liderul PAS.

De ce a eșuat Putin în Moldova?

Stânga a eșuat pentru că a mizat pe lideri compromiși total în trecut – elevi ai eșuatului Partid Comunist, care, după ce au furat Moldova timp de trei decenii prin scheme de corupție, au vrut să o transforme în colonie rusească. Niciun lider nou, cu viziuni de stânga, nu a mai vrut să se asocieze cu Kremlinul după atrocitățile comise de armata rusă în Ucraina. Totuși, în noul legislativ de la Chișinău va fi o opoziție gălăgioasă. Pe lângă blocul pro-rus „patriotic” și blocul falșilor pro-europeni „Alternativa” și „Partidul Nostru” al lui Renato Usatîi, în Parlament accede, cu 6 mandate, partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc – un politician gălăgios, partener fidel al liderului AUR, George Simion. Rețeaua online din 2024 a lui Simion/Georgescu l-a ajutat pe Costiuc în campania electorală din Moldova, fapt demonstrat de jurnaliștii de investigație.

Victoria PAS se datorează și acțiunilor exemplare ale Poliției și serviciilor secrete moldovenești mai ales din ultimele patru săptămâni. Oamenii legii s-au infiltrat în toate schemele prin care gruparea criminală Șor a încercat să deturneze, prin corupție electorală, rezultatul alegerilor din 28 septembrie. Zilnic au avut loc percheziții. Zilnic erau reținuți coordonatori locali ai rețelei Șor și confiscate sume pur și simplu uriașe de bani care urmau a fi utilizați pentru mituirea alegătorilor și întreținerea tehnică a mașinăriei construite de gruparea criminală Șor pentru a prelua controlul asupra Moldovei.

Reacții internaționale

Au reacționat la victoria PAS mai mulți lideri europeni. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat maturitatea democratică a cetățenilor și a transmis un semnal clar de sprijin din partea Uniunii Europene: „Moldova, ai reușit din nou! Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de voi la fiecare pas.” Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj în limba română: „Franța este alături de Republica Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate.”

Premierul polonez, Donald Tusk, a scris pe rețelele de socializare că „a fost nevoie de un adevărat curaj din partea moldovenilor și a Maiei Sandu personal pentru a câștiga aceste alegeri. E o lecție bună pentru noi toți”, a menționat Tusk. „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. România va continua să fie alături de Republica Moldova”, a menționat într-un mesaj și președintele României, Nicușor Dan.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru faptul că Republica Moldova a rezistat atacurilor hibride ale Rusiei: „Am vorbit cu președinta Moldovei. M-am bucurat să o felicit pe Maia pentru o victorie foarte importantă și să-i doresc succes. Aceste alegeri au demonstrat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. Subversivitatea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important că Moldova a reușit să se apere eficient de amenințări, împreună cu toți cei care au sprijinit-o. Susținem mereu Republica Moldova. Vom continua să lucrăm împreună, depășind provocările și construind un viitor în care popoarele noastre să aibă perspective solide – în securitate, în economie și în viața socială”, a scris Zelenski pe X.

