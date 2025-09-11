Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Andrei Caramitru, atac violent la fanii lui Putin din România: "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua"

Autor: Adrian Zia
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 18:54
72 citiri
Andrei Caramitru, atac violent la fanii lui Putin din România: "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua"
Economistul Andrei Caramitru FOTO Hepta

Economistul Andrei Caramitru a anunțat joi, 11 septembrie, că fanii Rusiei din România au intrat într-o panică fără precedent. "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua", a scris el pe pagina personală de Facebook.

Caramitru a explicat în postarea sa că economia Rusiei este aproape de faliment și a prezentat și detalii "pentru cine nu vede poza de ansamblu".

El a dat mai întâi "vina" pe Ucraina, care "distruge sistematic rafinăriile și țevile Rusiei", dar și "activele anti-aeriene". Apoi a scris despre cum "saudiții pompează petrol și inundă piața din Asia", afectând grav Rusia. Toate acestea, mai spune analistul, determină căderea accelerată a rublei și, nu în ultimul rând, a economiei rusești. Concluzia pozei de ansamblu prezentate de Caramitru este că "cei de la noi care sunt cu Rusia sunt în panică și reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua".

Poza de ansamblu prezentată de Caramitru

"Pentru cine nu vede poza de ansamblu. E așa:

- Ucraina distruge sistematic rafinăriile și țevile Rusiei, deja peste 25% itz gon. Până în decembrie va fi peste 50%.

- Ucraina distruge sistematic toate activele anti-aeriene (radare, rachete) din Crimeea. În curând vor putea merge peste Crimeea cu avioanele.

- saudiții pompează petrol și inundă piața din Asia.

- se închide lațul pe importurile Indiei din Rusia (acum a apărut știre că Ambani făcea mare parte din schema, deci probabil o vor închide).

În paralel - rubla scade accelerat, firmele rusești sunt în cap, băncile sunt în cap, oamenii își scot banii din bănci de acolo și stau la cozi de zile să ia 10 litri de benzină.

Absolut tot restul sunt detalii irelevante, fumigene, nervi, presiuni și poziționări. Poza reală e cea de mai sus.

De asta și cei de la noi care sunt cu Rusia sunt în panică și reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua", a scris Andrei Caramitru pe rețeaua de socializare

O chestiune de timp până când o dronă "va ateriza asupra unui supermarket din Estonia sau România sau asupra unei clădiri rezidențiale", avertizează un fost oficial NATO
O chestiune de timp până când o dronă "va ateriza asupra unui supermarket din Estonia sau România sau asupra unei clădiri rezidențiale", avertizează un fost oficial NATO
Tensiunile la granițele NATO cresc după ce mai multe drone rusești au fost doborâte în Polonia, într-un context în care Rusia lansează zilnic sute de drone și rachete asupra Ucrainei. Dr....
Polonia își construiește cea mai mare armată din Europa, dar războiul din Ucraina îi expune punctele slabe
Polonia își construiește cea mai mare armată din Europa, dar războiul din Ucraina îi expune punctele slabe
Într-o Europă care trăiește cu spectrul tot mai clar al unei confruntări directe cu Rusia, Polonia se poziționează drept bastionul estic al NATO. Cu un buget de apărare record și o armată...
#Rusia, #criza Rusia, #Andrei Caramitru, #razboi Ucraina, #poza ansamblu , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au luat decizia finala: OUT cu selectionerul! Primul nume contactat e unul urias
ObservatorNews.ro
Un politist si fiul lui de 14 ani, morti pe o sosea din Maramures. Agentul ar fi fortat o depasire
Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a "executat" doi lideri influenti de filiala. Se ascute lupta pentru congres | Surse
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andrei Caramitru, atac violent la fanii lui Putin din România: "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua"
  2. Polonia trimite militari în Ucraina pentru instruire în combaterea dronelor
  3. Trump și-a trimis din nou emisarul la Kiev. Keith Kellogg era în drum spre Ucraina când dronele rusești au violat spațiul aerian polonez
  4. Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
  5. Un avion american B-2 testat o nouă bombă sub nasul Rusiei. Arma este făcută să distrugă nave
  6. George Simion, provocări extreme. I-a amenințat pe cei care au votat împotriva lui la prezidențiale. "Nu garantez că vor fi iertaţi"
  7. Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
  8. Oana Țoiu, alături de ambasadori din țări islamice, critică atacul israelian în Qatar: "Încălcare a suveranității Statului Qatar, cu potențial efect destabilizator asupra regiunii"
  9. Marea Britanie și-a demis ambasadorul în SUA. Legăturile cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein i-au fost fatale lordului Mandelson
  10. Trucul cu telecomanda mașinii pe care șoferii nu îl știu. Un bărbat l-a încercat pe Porsche, Mazda și Mercedes ca să arate că e universal VIDEO