Andrei Caramitru, atac violent la fanii lui Putin din România: "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua"

Economistul Andrei Caramitru a anunțat joi, 11 septembrie, că fanii Rusiei din România au intrat într-o panică fără precedent. "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua", a scris el pe pagina personală de Facebook.

Caramitru a explicat în postarea sa că economia Rusiei este aproape de faliment și a prezentat și detalii "pentru cine nu vede poza de ansamblu".

El a dat mai întâi "vina" pe Ucraina, care "distruge sistematic rafinăriile și țevile Rusiei", dar și "activele anti-aeriene". Apoi a scris despre cum "saudiții pompează petrol și inundă piața din Asia", afectând grav Rusia. Toate acestea, mai spune analistul, determină căderea accelerată a rublei și, nu în ultimul rând, a economiei rusești. Concluzia pozei de ansamblu prezentate de Caramitru este că "cei de la noi care sunt cu Rusia sunt în panică și reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua".

Poza de ansamblu prezentată de Caramitru

"Pentru cine nu vede poza de ansamblu. E așa:

- Ucraina distruge sistematic rafinăriile și țevile Rusiei, deja peste 25% itz gon. Până în decembrie va fi peste 50%.

- Ucraina distruge sistematic toate activele anti-aeriene (radare, rachete) din Crimeea. În curând vor putea merge peste Crimeea cu avioanele.

- saudiții pompează petrol și inundă piața din Asia.

- se închide lațul pe importurile Indiei din Rusia (acum a apărut știre că Ambani făcea mare parte din schema, deci probabil o vor închide).

În paralel - rubla scade accelerat, firmele rusești sunt în cap, băncile sunt în cap, oamenii își scot banii din bănci de acolo și stau la cozi de zile să ia 10 litri de benzină.

Absolut tot restul sunt detalii irelevante, fumigene, nervi, presiuni și poziționări. Poza reală e cea de mai sus.

De asta și cei de la noi care sunt cu Rusia sunt în panică și reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua", a scris Andrei Caramitru pe rețeaua de socializare

