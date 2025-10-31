Frizeri și coafeze, dezbrăcați și bătuți cu bice la un training. Practicile, bazate pe metoda lui Alex Lesli, blogger acuzat de instigare la viol în Rusia

Autor: Maria Mora
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 10:47
768 citiri
Frizeri și coafeze, dezbrăcați și bătuți cu bice la un training. Practicile, bazate pe metoda lui Alex Lesli, blogger acuzat de instigare la viol în Rusia
Mai mulți angajați supuți unor practici abuzive, la un training FOTO Telegram/Осторожно, новости

Mai mulți foști angajați ai rețelei de coafori Capsula din Sankt Petersburg au declarat pentru canalul de telegrame „Atenție, știri” că, la unul dintre cursurile de pregătire avansată, li s-a cerut să se dezbrace și au fost bătuți cu biciul. În același timp, participanților la curs li s-a permis să utilizeze substanțe interzise fără niciun control.

Trainingul a durat 21 de zile și a avut loc la vila proprietarului rețelei, Denis Osipov. Inițial, angajaților li s-a promis că vor învăța despre relațiile cu clienții și tehnici de stilizare, scrie Holod.

În realitate însă, aceștia au fost supuși unor „practici energetice” și tehnici de seducție bazate pe metoda lui Alex Lesli, un blogger acuzat de instigare la viol în Rusia.

Participanții au relatat că au fost forțați să-și „dezvăluie sexualitatea” pentru a-și îmbunătăți abilitățile profesionale.

La finalul unei sesiuni în care li s-a cerut să se dezbrace, însuși proprietarul s-a prezentat în pielea goală.

Potrivit mărturiilor, unii participanți au consumat substanțe interzise în timpul trainingului. Acest lucru a dus la incidente violente, inclusiv un atac cu toporul asupra unei femei și rănirea gravă a alteia, care a fost împinsă pe scări.

Victimele nu au depus plângeri la poliție de teama consecințelor, având în vedere presupusele conexiuni ale proprietarului.

Președintele Dumei ruse de Stat, amenințări către Occident: „Ar trebui să se închine în fața lui Putin pentru a nu folosi această armă” VIDEO
Președintele Dumei ruse de Stat, amenințări către Occident: „Ar trebui să se închine în fața lui Putin pentru a nu folosi această armă” VIDEO
Țările occidentale ar trebui să se "închine" în fața președintelui rus Vladimir Putin, pentru a evita lovituri ale Moscovei, transmite președintele Dumei ruse de Stat, Viaceslav Volodin,...
Precizările lui JD Vance după anunțul privind testele nucleare: „Cred că postarea președintelui SUA vorbeşte de la sine”
Precizările lui JD Vance după anunțul privind testele nucleare: „Cred că postarea președintelui SUA vorbeşte de la sine”
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, după ce preşedintele Donald Trump anunţase miercuri că a dat...
#Rusia, #training angajati, #retea saloane, #Capsula, #Sankt Petersburg, #practici abuzive, #angajati batuti bici, #foto , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ciprian Marica l-a prins pe "sifonul" de la nationala Romaniei: "La antrenor binganeste sigur!"
Digi24.ro
VIDEO. Momentul in care jandarmii il amendeaza cu 3,000 de lei pe organizatorul marsului de comemorare Colectiv
DigiSport.ro
Celebrul milionar roman care circula cu metroul in Bucuresti. Cum arata acum, la 47 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rachetele care l-au determinat pe Trump să renunţe la tratatul nuclear, folosite în Ucraina. Expert: O problemă pentru securitatea europeană
  2. Un al doilea avion de spionaj rusesc interceptat de europeni în trei zile. Precizările făcute de Polonia
  3. Avertisment pentru turiștii care vor să urce pe munte în weekend. Cinci accidente mortale au avut loc în ultimele zile
  4. Probleme pentru Trump, după retragerea militarilor din România. Val de critici din propriul partid
  5. Maia Sandu denunță manipularea online: „Libertatea de exprimare este pentru oameni reali, nu pentru armate de boți”
  6. Președintele Dumei ruse de Stat, amenințări către Occident: „Ar trebui să se închine în fața lui Putin pentru a nu folosi această armă” VIDEO
  7. Un bebeluș a suferit arsuri grave de la razele UV. „Umbra nu înseamnă siguranță”
  8. Frizeri și coafeze, dezbrăcați și bătuți cu bice la un training. Practicile, bazate pe metoda lui Alex Lesli, blogger acuzat de instigare la viol în Rusia
  9. Ce face diplomația românească în timp ce trupe ale SUA pleacă: „România nu mai are o politică externă activă de cel puțin cinci ani. Nimeni n-a bătut la ușa lui Trump”
  10. ÎPS Teodosie, nu mai poate binecuvânta angajările din Facultatea de Teologie. Cine a luat decizia SURSE