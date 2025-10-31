Frizeri și coafeze, dezbrăcați și bătuți cu bice la un training. Practicile, bazate pe metoda lui Alex Lesli, blogger acuzat de instigare la viol în Rusia

Mai mulți angajați supuți unor practici abuzive, la un training FOTO Telegram/Осторожно, новости

Mai mulți foști angajați ai rețelei de coafori Capsula din Sankt Petersburg au declarat pentru canalul de telegrame „Atenție, știri” că, la unul dintre cursurile de pregătire avansată, li s-a cerut să se dezbrace și au fost bătuți cu biciul. În același timp, participanților la curs li s-a permis să utilizeze substanțe interzise fără niciun control.

Trainingul a durat 21 de zile și a avut loc la vila proprietarului rețelei, Denis Osipov. Inițial, angajaților li s-a promis că vor învăța despre relațiile cu clienții și tehnici de stilizare, scrie Holod.

În realitate însă, aceștia au fost supuși unor „practici energetice” și tehnici de seducție bazate pe metoda lui Alex Lesli, un blogger acuzat de instigare la viol în Rusia.

Participanții au relatat că au fost forțați să-și „dezvăluie sexualitatea” pentru a-și îmbunătăți abilitățile profesionale.

La finalul unei sesiuni în care li s-a cerut să se dezbrace, însuși proprietarul s-a prezentat în pielea goală.

Potrivit mărturiilor, unii participanți au consumat substanțe interzise în timpul trainingului. Acest lucru a dus la incidente violente, inclusiv un atac cu toporul asupra unei femei și rănirea gravă a alteia, care a fost împinsă pe scări.

Victimele nu au depus plângeri la poliție de teama consecințelor, având în vedere presupusele conexiuni ale proprietarului.

