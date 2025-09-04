Ani grei de închisoare pentru patru prizonieri de război ucraineni. „Totul seamănă mai degrabă cu o parodie a justiției”

Autor: Maria Popa
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 09:01
288 citiri
Ani grei de închisoare pentru patru prizonieri de război ucraineni. „Totul seamănă mai degrabă cu o parodie a justiției”
Închisoare Foto: Pixabay

Curtea Militară din Districtul al Doilea Vest al Rusiei a dat pedepse grele cu închisoarea pentru 4 prizonieri de război ucraineni.

Ucrainenii au fost acuzați că au desfășurat operațiuni de sabotaj și recunoaștere împotriva unor obiective militare și industriale de pe teritoriul rus, a transmis miercuri, 3 septembrie, Parchetul General al Federației Ruse, potrivit Kyiv Independent.

Curtea Militară din Rusia i-a condamnat pe colonelul Andrii Antonenko, căpitanul Andrii Kuliș, sublocotenentul Denis Tkacenko și sergentul Oleksii Mazurenko pentru planificarea și executarea unor atacuri teroriste, alături de alte acuzații minore.

Antonenko a fost condamnat la 28 de ani de închisoare, dintre care primii cinci ani vor fi executați în închisoare, iar restul într-o colonie penitenciară de maximă siguranță. De asemenea, el a primit și o amendă de 2 milioane de ruble (aproximativ 24.695 de dolari).

Kuliș și Mazurenko au primit câte 26 de ani de închisoare, iar Tkacenko a primit 27 de ani.

Conform TASS, cei patru ofițeri ucraineni au fost prinși în regiunea Briansk, Rusia.

Potrivit publicației independente Mediazona, militarii au fost acuzați că au minat linii electrice, o cale ferată și un depozit de combustibil, dar și că au plasat drone în apropierea aerodromului militar Șaikovka, din regiunea Kaluga, în august 2023.

Se pare că aerodromul Șaikovka deține bombardiere strategice utilizate pentru lansarea de rachete asupra Ucrainei. Prin august 2023, serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a anunțat un atac cu dronă asupra bazei, unde a avariat cel puțin un avion militar.

În cadrul declarațiilor finale adresate instanței, cei 4 prizonieri de război au afirmat că și-au apărat țara și că au urmat ordinele superiorilor. Tot ei au mai spus că niciun cetățean rus, civil sau militar, nu a fost rănit în urma activităților lor.

„O parodie a justiției”

„Nu mă consider terorist și nu sunt de acord cu acuzațiile care mi-au fost aduse. Nu știu cum va arăta soarta mea în continuare, dar am un sentiment profund personal că totul seamănă mai degrabă cu o parodie a justiției”, a declarat Antonenko.

Kremlinul a organizat în ultimii ani mai multe procese considerate înscenări împotriva prizonierilor de război ucraineni. În luna iunie, o instanță din Rusia a condamnat 184 de prizonieri de război, care au fost capturați în regiunea rusă Kursk pentru acte de terorism.

Rusia avertizează: Garanțiile cerute de Ucraina reprezintă un „pericol” pentru Europa
Rusia avertizează: Garanțiile cerute de Ucraina reprezintă un „pericol” pentru Europa
Rusia a denunţat joi ca „periculoase pentru continentul european” garanțiile solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a...
De ce intensifică Rusia Kremlinul campania de propagandă în Occident. „Câștigurile teritoriale rămân disproporționat de limitate și lente”
De ce intensifică Rusia Kremlinul campania de propagandă în Occident. „Câștigurile teritoriale rămân disproporționat de limitate și lente”
Kremlinul derulează un efort informațional pe mai multe fronturi, menit să descurajeze sprijinul occidental pentru Ucraina și să submineze participarea europeană la procesul de pace. Moscova...
#Rusia, #condamnare inchisoare, #prizonieri razboi ucraina, #razboi Ucraina, #kursk, #justitie Rusia, #atacuri teroriste , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Mi-e rusine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiriches, la trei zile de cand l-a scos in minutul 29
ObservatorNews.ro
Cum reduci riscul la investitiile speculative. Guda: "Daca te uiti la un ETF pe criptomonede, te ia ameteala"
DigiSport.ro
"Mi-e rusine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiriches, la trei zile de cand l-a scos in minutul 29

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un oficial face lista „realizărilor” Rusiei ca răspuns la amenințările lui Putin: „Un miliard de dolari pe zi pe un război fără sens, când infrastructura rusească este zdrențe”
  2. Ani grei de închisoare pentru patru prizonieri de război ucraineni. „Totul seamănă mai degrabă cu o parodie a justiției”
  3. Un bărbat a cerut daune și indemnizație specială, în instanță, pentru stagiul militar obligatoriu. Ce a decis Tribunalul
  4. Cum va fi vremea astăzi, 4 septembrie. Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Regiunile unde apar furtunile
  5. Victorie a antivacciniștilor în Florida. Responsabil republican cu sănătatea compară vaccinarea cu sclavia: „Corpul nostru este un dar de la Dumnezeu.”
  6. Eclipsă totală și Lună sângerie la finalul săptămânii. Țările din care o putem observa cel mai bine
  7. Lovitură pentru Donald Trump în scandalul cu Harvard. „A folosit antisemitismul ca paravan pentru un atac țintit motivat ideologic”
  8. Zi de doliu în Portugalia, pentru cele 15 persoane care au murit în accidentul feroviar. „Este o zi tragică pentru oraşul nostru” FOTO/VIDEO
  9. Rusia avertizează: Garanțiile cerute de Ucraina reprezintă un „pericol” pentru Europa
  10. China dezvăluie noi rachete nucleare ce pot lovi oriunde în lume