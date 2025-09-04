Ani grei de închisoare pentru patru prizonieri de război ucraineni. „Totul seamănă mai degrabă cu o parodie a justiției”

Curtea Militară din Districtul al Doilea Vest al Rusiei a dat pedepse grele cu închisoarea pentru 4 prizonieri de război ucraineni.

Ucrainenii au fost acuzați că au desfășurat operațiuni de sabotaj și recunoaștere împotriva unor obiective militare și industriale de pe teritoriul rus, a transmis miercuri, 3 septembrie, Parchetul General al Federației Ruse, potrivit Kyiv Independent.

Curtea Militară din Rusia i-a condamnat pe colonelul Andrii Antonenko, căpitanul Andrii Kuliș, sublocotenentul Denis Tkacenko și sergentul Oleksii Mazurenko pentru planificarea și executarea unor atacuri teroriste, alături de alte acuzații minore.

Antonenko a fost condamnat la 28 de ani de închisoare, dintre care primii cinci ani vor fi executați în închisoare, iar restul într-o colonie penitenciară de maximă siguranță. De asemenea, el a primit și o amendă de 2 milioane de ruble (aproximativ 24.695 de dolari).

Kuliș și Mazurenko au primit câte 26 de ani de închisoare, iar Tkacenko a primit 27 de ani.

Conform TASS, cei patru ofițeri ucraineni au fost prinși în regiunea Briansk, Rusia.

Potrivit publicației independente Mediazona, militarii au fost acuzați că au minat linii electrice, o cale ferată și un depozit de combustibil, dar și că au plasat drone în apropierea aerodromului militar Șaikovka, din regiunea Kaluga, în august 2023.

Se pare că aerodromul Șaikovka deține bombardiere strategice utilizate pentru lansarea de rachete asupra Ucrainei. Prin august 2023, serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a anunțat un atac cu dronă asupra bazei, unde a avariat cel puțin un avion militar.

În cadrul declarațiilor finale adresate instanței, cei 4 prizonieri de război au afirmat că și-au apărat țara și că au urmat ordinele superiorilor. Tot ei au mai spus că niciun cetățean rus, civil sau militar, nu a fost rănit în urma activităților lor.

„O parodie a justiției”

„Nu mă consider terorist și nu sunt de acord cu acuzațiile care mi-au fost aduse. Nu știu cum va arăta soarta mea în continuare, dar am un sentiment profund personal că totul seamănă mai degrabă cu o parodie a justiției”, a declarat Antonenko.

Kremlinul a organizat în ultimii ani mai multe procese considerate înscenări împotriva prizonierilor de război ucraineni. În luna iunie, o instanță din Rusia a condamnat 184 de prizonieri de război, care au fost capturați în regiunea rusă Kursk pentru acte de terorism.

