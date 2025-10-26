Peste 80 de persoane, reținute la Moscova după lupte stradale între migranți. Autoritățile anunță expulzări VIDEO

Autor: Andreea Deaconescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 16:46
139 citiri
Peste 80 de persoane, reținute la Moscova după lupte stradale între migranți. Autoritățile anunță expulzări VIDEO
Violențe la Moscova FOTO X/The world is patriots

Ministerul de Interne din Rusia a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogare după o luptă stradală majoră între migranţi, într-o zonă rezidenţială din Moscova şi că toţi străinii implicaţi vor fi expulzaţi.

Publicațiile ruse au publicat înregistrări video cu oameni care se luptă pe stradă cu bâte şi lopeţi şi sparg geamuri printre maşinile parcate în apropierea complexului rezidenţial Prokşino, deşi nu este clar deocamdată motivul bătăilor.

Duminică, 26 octombrie, Ministerul de Interne din Rusia a declarat că 19 persoane au fost arestate pentru huliganism, adăugând că migranţilor cu cetăţenie rusă li se poate revoca cetăţenia. Alţi străini implicaţi vor fi expulzaţi, a precizat ministerul.

„Cetăţenii străini implicaţi care nu sunt închişi vor fi expulzaţi şi li se va interzice reintrarea în ţară”, a declarat Irina Volk, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne. Migraţia, în special din fostele republici sovietice din Asia Centrală şi Caucaz, a devenit o problemă politică internă majoră în Rusia.

Migraţia a fost restricţionată de la atacul mortal comis asupra unei săli de concerte din Moscova în 2024, despre care autorităţile ruse au declarat că a fost comis de tadjici. Aproximativ 6,3 milioane de migranţi au sosit în Rusia în 2024, conform cifrelor Ministerului de Interne, aproximativ jumătate din total fiind din Uzbekistan, Tadjikistan şi Kârgâzstan.

În timp ce economia internă rusă se bazează pe forţa de muncă ieftină din aceste republici, în special în industria construcţiilor şi a bunurilor de larg consum, mulţi cetăţeni ruşi au reacţionat negativ faţă de ceea ce ei consideră a fi un aflux atât de mare de oameni cu puţine cunoştinţe despre obiceiurile sau cultura rusă.

Rusia s-a confruntat cu o lipsă acută de forţă de muncă în mai multe sectoare de la începutul războiului din Ucraina, deoarece sute de mii de oameni s-au alăturat armatei.

Haos pe străzile Moscovei. Grup de migranți înarmați cu lopeți și bare de fier a semănat panică în capitala Rusiei
Haos pe străzile Moscovei. Grup de migranți înarmați cu lopeți și bare de fier a semănat panică în capitala Rusiei
Scene de violență extremă au avut loc sâmbătă, 25 octombrie, în plină zi, pe străzile Moscovei. Un grup de aproximativ 15 bărbați, identificați de autorități drept muncitori...
George Simion, înfrânt la tribunal: „Acuzațiile mele privind colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale”
George Simion, înfrânt la tribunal: „Acuzațiile mele privind colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale”
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a anunțat că instanța a respins apelul liderului AUR, George Simion, împotriva unei hotărâri judecătorești care confirma...
#Rusia, #Moscova, #arest, #putin , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut Gigi Becali, dupa ce i s-a spus "NU" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului! A avut 60.000 Euro "la mana"
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
Adevarul.ro
3.175 de pensionari magistrati nu au cotizat la sistemul de pensii publice, dar incaseaza lunar peste 5.000 de euro

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Peste 80 de persoane, reținute la Moscova după lupte stradale între migranți. Autoritățile anunță expulzări VIDEO
  2. GTA de România. Un bărbat a condus o mașină de poliție furată din Dolj până în Olt
  3. Acordul SUA privind importurile de carne de vită din Argentina stârnește furia fermierilor americani. „Ne vindeți pe nimic”
  4. Cum își permite printul Andrew să ducă o viață de lux. Misterul banilor fratelui regelui Charles
  5. Turnură neașteptată în ancheta privind jaful de la Luvru: Poliția franceză bănuiește complicitate în cadrul echipei de securitate. Experți israelieni, cooptați în anchetă
  6. „Arhitectul păcii” din Asia? Premierul cambodgian îl propune pe Donald Trump la Nobelul pentru Pace
  7. Club închis în centrul istoric al Craiovei după încălcări repetate ale legii. Ce făceau petrecăreții
  8. Focuri de armă pe o stradă din București. Poliția caută persoana care a tras
  9. Cine este omul care a salvat India de foamete. ”Fermierul este adevăratul om de știință”
  10. Se îngheață sau nu salariul minim? Tensiuni înaintea consultărilor de la Palatul Victoria