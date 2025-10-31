Noile arme nucleare ale Rusiei - amenințare reală sau fanfaronadă a lui Putin? Explicațiile experților VIDEO

Noile arme nucleare ale Rusiei - amenințare reală sau fanfaronadă a lui Putin? Explicațiile experților VIDEO
Racheta de croazieră rusească Burevestnik/ FOTO:X@aleksbrz11

Președintele Vladimir Putin a anunțat miercuri, 29 octombrie, că Rusia a testat o nouă armă, în timp ce stătea la ceai și prăjituri cu veterani ai războiului din Ucraina.

„Nu există nimic asemănător în lume”, a declarat liderul rus, referindu-se la Poseidon, o dronă subacvatică cu propulsie nucleară, capabilă să transporte un focos nuclear și să fie lansată asemenea unei torpile. Un deputat rus a susținut că arma ar putea „scoate din funcțiune state întregi”.

Când a fost prezentată pentru prima dată, în 2018, presa rusă afirma că Poseidon poate atinge viteze de până la 200 km/h și poate urma o traiectorie „în continuă schimbare”, care ar face-o imposibil de interceptat.

Declarațiile lui Putin vin la doar câteva zile după ce Moscova a anunțat testarea unei alte arme – racheta de croazieră Burevestnik, cu propulsie nucleară și rază de acțiune practic nelimitată.

„Este un produs unic, fără egal în lume”, a spus președintele rus despre Burevestnik, adăugând că arma este atât de nouă încât „încă nu am stabilit în ce categorie se încadrează”.

Arme de descurajare, nu de atac

Pentru observatorii internaționali, demonstrațiile de forță ale Kremlinului nu sunt o noutate, dar valoarea militară a acestor arme rămâne incertă, notează BBC.

„Sunt, în esență, arme ale apocalipsei – prea distructive pentru a fi folosite, cu excepția cazului în care ești dispus să distrugi lumea”, a declarat pentru BBC Mark Galeotti, expert în politică rusă.

Atât Poseidon, cât și Burevestnik sunt arme de a doua lovitură, concepute pentru represalii în caz de atac nuclear, a explicat el. „Chiar și cei mai înflăcărați propagandiști ai Kremlinului nu susțin că Rusia se pregătește să lanseze o ofensivă nucleară.”

Probleme tehnice și trecut riscant

Nu este clar dacă aceste arme sunt cu adevărat funcționale. În 2019, cinci ingineri ruși au murit într-o explozie legată, potrivit unor experți ruși și occidentali, de programul Burevestnik.

Doi ani mai târziu, Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) din Londra a avertizat că Rusia se confruntă cu „provocări tehnice considerabile” pentru a asigura funcționarea fiabilă a sistemului de propulsie nucleară al rachetei.

De altfel, nici Poseidon, nici Burevestnik nu sunt complet noi. Ele au fost prezentate încă din 2018, ca parte a unei serii de arme „invincibile”, despre care Putin spunea că vor garanta superioritatea strategică a Rusiei.

Un semnal politic într-un moment tensionat

Anunțurile recente par mai degrabă legate de momentul politic, decât de o evoluție tehnologică.

După luni de încercări diplomatice ezitante ale președintelui Donald Trump de a aduce Rusia și Ucraina la masa negocierilor, Casa Albă pare acum să fi renunțat la acest efort.

Săptămâna trecută, un summit planificat între Trump și Putin a fost anulat, după ce secretarul de stat Marco Rubio a concluzionat că diferențele dintre Moscova și Washington erau prea mari pentru a permite un progres real.

La scurt timp, Trump a impus sancțiuni împotriva a două mari companii petroliere ruse, în semn de nemulțumire față de refuzul Moscovei de a ajunge la un acord de pace în Ucraina.

„În contextul în care Trump oscilează între sprijinul pentru Kiev și simpatie față de Moscova, Putin vrea probabil să-i atragă din nou atenția”, spune Mark Galeotti. „Prin aceste teste, Kremlinul transmite că Rusia rămâne o putere de care trebuie ținut cont.”

Slăbiciune pe frontul din Ucraina

După trei ani și jumătate de la declanșarea invaziei, armata rusă continuă să lupte cu pierderi mari, fără câștiguri teritoriale semnificative.

„Se apropie sfârșitul sezonului de luptă din vară, iar situația nu arată bine pentru Rusia”, afirmă David Heathcote, șeful diviziei de informații a companiei McKenzie Intelligence Services.

În opinia sa, proclamarea succeselor tehnologice are rolul de a masca slăbiciunile forțelor convenționale ruse.

„De fiecare dată când se află într-o poziție dificilă, Rusia reacționează printr-un exces de retorică militară”, spune Heathcote.

Reacția Statelor Unite

Anunțurile de la Moscova par să fi avut deja efect: președintele Trump a ordonat reluarea testelor nucleare americane, după o pauză de 33 de ani.

„Dacă alții testează, cred că este potrivit să o facem și noi”, a spus el, deși procesul ar putea dura luni de zile.

Kremlinul a reacționat rapid. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a spus că testele rusești „nu pot fi interpretate ca teste nucleare” și a pus sub semnul întrebării informarea președintelui american.

Trump nu a detaliat ce tip de teste dorește să reia, dar analiștii, precum Christopher Egerton de la Institute for Strategic Studies, cred că decizia ar putea fi un răspuns direct la testul Burevestnik și că Washingtonul ar putea pregăti teste similare pentru propriile rachete intercontinentale.

