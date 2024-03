Mai mulți oameni mascați au intrat vineri, 22 martie, într-o sală de concerte din Moscova și au început să tragă cu arme semiautomate în publicul strâns la un concert pro-Putin. Până acum s-au înregistrat zeci de morți și răniți.

UPDATE 20.32 Agenția de știri Nexta anunță pe X că 40 de oameni ar fi fost uciși și cel puțin 100 de persoane ar fi răniți, dar și căla fața locul s-au deplasat 70 de ambulanțe. Medicii oferă asistență tuturor rănițilro, susține guvernatorul rus al regiunii Vorobyov din Moscova.

More than 70 ambulance crews are working near the Crocus City Hall in #Moscow, doctors are providing necessary assistance to all the injured - Governor of the Moscow region Vorobyov. pic.twitter.com/4IjQ16EohQ — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

UPDATE 20.23 Sunt cel puţin trei atacatori îmbrăcaţi în uniforme militare care au deschis focul, vineri, într-o sală de concerte din Moscova, Crocus, relatează agenţiile ruse de presă, preluate de Reuters şi AFP.

Știre inițială

Agențiile de presă ruseşti au afirmat că atacatorii au folosit explozibili, provocând un incendiu masiv la Crocus City Hall, o sală de concerte situată la periferia vestică a Moscovei.

Ads

‼️ "Crocus City Hall right now. It is reported that the roof of the building is collapsing due to the fire pic.twitter.com/oAI0QHfyDr — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

O evacuare a oamenilor era în curs de desfăşurare. Agenţia TASS relatează o explozie, în timp ce RIA anunţă un incendiu în această celebră sală din cartierul Krasnogorsk, scrie Reuters.

#Moscow The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. -Nextapic.twitter.com/l8isoVxgpg — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) March 22, 2024

Ads

"Persoane necunoscute au deschis focul. În acest moment are loc o evacuare a oamenilor", au declarat pentru TASS o sursă din serviciile de informaţii.

⚡️⚡️ In the video, gunfire can be heard coming from the main hall of the Crocus City Hall. The concert venue itself is on fire. pic.twitter.com/78Df1fLTFr — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Agenţiile de presă ruseşti şi canalele Telegram anunţă că sunt persoane ucise sau rănite. Agenţia RIA a anunţat "răniţi" după "focuri de armă automată", citându-şi corespondentul aflat la faţa locului.

Sunt cel puțin 12 mori și circa 35 de răniți, arată digi24.

Ads

Focurile de armă au fost urmate de un incendiu. Unele surse au relatat că s-a auzit o explozie. Atacul armat a avut loc vineri seară într-o sală de concerte de la periferia Moscovei.

Incidentul, a cărui natură exactă nu a fost încă clarificată, a avut loc la Crocus City Hall, o sală de concerte din nord-vestul capitalei ruse.

Avertismentul Ambasadei SUA din Moscova

Cetățenii americani din Rusia au primit un avertisment din partea Ambasadei SUA de la Moscova. Sunt așteptate atacuri extremiste, iar alerta de vineri, 8 martie, este valabilă timp de 48 de ore.

La scurt timp după ce FSB, Serviciul Federal de Securitate din Rusia, a anunțat că a împiedicat un atac al Statului Islamic asupra unei sinagogi din capitală, autoritățile americane avertizează cu privire la riscul altor atacuri.

Ads