Atac armat la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei: În clădire erau copii care veniseră la un concurs de dans

În sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei atacată de teroriști înarmați cu mitraliere erau și copii care participau la un concurs de dans, relatează serviciul rusesc BBC care citează doi martori oculari ai atacului terorist.

Un corespondent al RIA Novosti a relatat că cel puțin trei persoane au deschis focul din arme automate. După aceea, a spus el, au aruncat o grenadă sau o bombă incendiară, care a declanșat un incendiu. Oamenii din hol s-au întins pe podea și, după 15-20 de minute, au început să se târască afară.

Martorii oculari au declarat pentru Moscow 24 că stăteau la mezanin și au auzit împușcături. Când au început să coboare, și-au dat seama că se trăgea mai jos. Alți martori au povestit că la auzul împușcăturilor s-au întins pe podea, dar apoi, când și-au dat seama că toată lumea urcă, au început și ei să urce. „Trăgeau din toate părțile, în tot ce mișca”, a spus un martor ocular.

❗️ Security forces detained an unidentified man near the site of the terrorist attack in #Moscow pic.twitter.com/iqhlDvvWv5 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Printre martorii oculari din sală era un bărbat pe nume Vitali. „Am auzit împușcături, la început nu am știut ce se întâmplă”, spune bărbatul care se afla în hol. „Apoi am văzut teroriști trăgând în oameni. Au aruncat mai multe cocktailuri Molotov și totul a luat foc. Am fost conduși la ieșire. Ușa de evacuare era încuiată, apoi am intrat în subsol și am așteptat ajutor acolo.”

Un martor ocular, care nu și-a dat numele, adaugă că în clădire erau părinți care veniseră la un concurs de dans cu copiii: „La concurs au fost copii și adolescenți. A fost o tragedie acolo, copiii au fugit în rochiile de bal.”

Ministerul Afacerilor Interne al Moscovei și al regiunii Moscova a introdus planul Zaria, potrivit presei ruse. Asta înseamnă că tot personalul trebuie să ajungă la serviciu în decurs de o oră, inclusiv cei care au zile libere. Toată lumea trebuie să fie înarmată și echipată.

În momentul atacului, 6.200 de persoane s-ar fi aflat în sala de spectacole. Aproape toate biletele pentru concertul trupei Picnic erau epuizate. În total, capacitatea maximă a sălii din Crocus este de peste 9.500 de persoane.

Forțele speciale au luat cu asalt clădirea și au început operațiunea de eliminare a teroriștilor.

Serviciul Federal de Securitate, FSB, a anunțat cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți.

