Duminica, 17 August 2025, ora 18:19
În pline discuții despre negocierile de pace, Rusia spune că a prevenit un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat duminică, 17 august, că a împiedicat un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk, situată în vestul țării, la aproximativ 330 km sud-vest de Moscova, aproape de granița cu Belarus.

Potrivit FSB, sistemele de război electronic ale Rusiei au interceptat o dronă de tip „Spis”, produsă în Ucraina, deasupra complexului nuclear.

„Forțele de război electronic au interceptat o dronă de tip aviație de atac – UAV ucrainean ‘Spis’ – deasupra teritoriului centralei nucleare Smolensk”, se arată în comunicatul instituției.

Autoritățile ruse au acuzat Kievul că „continuă provocările” prin tentative de atac asupra obiectivelor energetice nucleare din Rusia.

Centrala nucleară, echipată cu trei reactoare de tip RBMK – același design de bază ca la Cernobîl – a precizat că funcționează normal, fără avarii la reactoare sau infrastructura critică.

Agenția de stat RIA Novosti a publicat imagini cu presupuse fragmente ale dronei, iar Ministerul rus al Apărării a confirmat că aparatul se îndrepta spre centrală.

Reuters notează că nu a putut verifica independent aceste informații, iar Ucraina nu a comentat deocamdată acuzațiile Moscovei.

