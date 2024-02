Rusia nu recunoaște un posibil atac cu drone al Ucrainei la cea mai mare oțelărie din Rusia. Cum justifică Moscova distrugerile

Ucraina a revendicat sâmbătă, 24 februarie, când se fac doi ani de la invazia rusă, un atac cu dronă vizând o oţelărie importantă în Rusia.

Autorităţile ruse au anunţat un incendiu la o instalaţie siderurgică la Novolipeţk (NLMK ), în regiunea Lipeţk (vest).

Imagini postate pe reţele de socializare surprind un incendiu uriaș.

Serviciul ucrainean de securitate (SBU) anunţă că uzina fabrică armament destinat forţelor ruse în Războiul din Ucraina.

”Atacul cu dronă de la oţelăria Novolipeţk a fost desfăşurat în comun de către serviciile speciale ucrainene, SBU şi (spionajul militar) GUR”, anunţă SBU.

NLMK scrie pe site că este ”cel mai mare producător de oţel din Rusia”.

Armata rusă a anunţat, la rândul său, că a interceptat două drone deasupra regiunii Lipeţk şi alta deasupra regiunii Kursk, la frontiera cu Ucraina.

Guvernatorul regiunii Lipeţk, Igor Artamanov a anunţat pe Telegram un ”incendiu la un atelier NLMK”.

El dă asigurări că incendiul a fost stins şi cere populaţiei ”să nu cedeze panicii”.

3/3#Ukraine's Defence Intel has now confirmed to journalists it was a drone attack.

Obviously Russia says there were no casualties and try to play down what is described as damage to one of NLMK’s workshops.

Happy anniversary to the Terrorist State. pic.twitter.com/RvDNWfuCht