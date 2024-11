Un atac rusesc „masiv” cu rachete și drone a vizat infrastructura energetică din Ucraina, a declarat președintele țării, Volodimir Zelenski. Cel puțin 10 persoane au fost ucise.

Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, a declarat că centralele sale de energie termică au suferit „daune semnificative”, scrie BBC. De asemenea, spitalele și alte infrastructuri funcționează cu ajutorul generatoarelor.

Russia launched its largest wave of airstrikes on Ukraine in nearly three months, firing 120 missiles and 90 drones, killing at least seven and causing severe damage to the power system https://t.co/4IIzBSppg8 pic.twitter.com/lVtxXIXFph