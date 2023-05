Val de atacuri cu drone în patru regiuni din Rusia. Două persoane au murit

Două persoane au fost ucise sâmbătă, 27 mai, în Rusia, în atacuri în regiuni situate la frontiera cu Ucraina, anunţă autorităţile regionale, în contextul în care teritoriul rus este vizat într-o serie fără precedent de atacuri.

”O persoană a murit. Este vorba despre un agent de securitate, într-o întreprindere din oraş. La momentul atacului, el se afla pe stradă”, a anunţat pe Telgram guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov.

”Doi adolescenţi, o fată de 15 ani (...) şi un băiat de 17 ani” au fost răniţi în acest atac, în satul Şebekino, situat lângă frontiera cu Ucraina, şi au fost ”transportaţi la un spital de copii”, anunţă el.

Altă persoană a fost rănită, fără să fie spitalizată, potrivit guvernatorului.

El precizează că atacurile din regiunea Belgorod au cauzat pagube unor linii electrice, au atins ”două întreprinderi mari” şi au cauzat un incendiu.

În regiunea Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, a avut loc, la începutul acestei săptămâni, o incursiune armată spectaculoasă, de pe teritoriul ucrainean, iar ulterior a fost ţinta unor atacuri regulate.

Guvernatorul regiunii Kursk, Roman Starovoit, a anunţat moartea unui muncitor, în urma unui tir de mortier, în apropiere de satul Pehovo.

Acest bărbat lucra la ”fortificaţii” de apărare în apropiere de Ucraina, precizează guvernatorul.

În Rusia, două drone au avariat o clădire din care este administrat un oleoduct, în regiunea Pskov (vest), a anunţat sâmbătă guvernatorul acesteia, Mihail Vedernikov.

Nicio victimă nu a fost semnalată, iar o anchetă era în curs.

Potrivit unor informaţii neconfirmate, difuzate de Baza, o publicaţie rusă prezintă pe Telegram care are surse în rândul serviciilor secrete, dronele vizau o staţie de pomparea petrolului Transneft din Pskov.

Baza anunţă un atac cu dornă şi asupra altei staţii petroliere, în regiunea Tver, la nord-vest de Moscova.

Guvernul regional din Tver menţionează într-un comunicat ”căderea unei drone” în apropiere de satul Erohino, care nu s-a soldat cu victime.

El nu oferă alte detalii despre circumstanţele acestui incident.

În ultimele săptămâni, atacuri cu drone în Rusia s-au multiplicat, în general în regiuni limitrofe Ucrainei.

Moscova acuză Kievul şi pe susţinătorii acestuia din Occident de numărul tot mai mare al unor atacuri şi operaţiuni de sabotaj.

În general, Ucraina respinge aceste acuzaţii.

🇺🇦🇷🇺#WAR An explosion from two drone attacks in Russia’s Pskov region near Belarus damaged an oil pipeline facility with no casualties reported.#UkraineRussiaWar️ #Russia #news #ATTACK #Ukraine pic.twitter.com/iaypEreUdQ