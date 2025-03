Cele mai recente acuzații ale Rusiei la adresa României au fost generate de organizarea, la București, a unei conferințe care s-a intitulat "Black Sea Forum: Frontier of the future for a secure & stable Europe", conferință la care a participat și liderul unei organizații care, în Rusia, este interzisă.

Grupul intitulat „Post-Russia Free Nations Forum” este socotit, de regimul Putin, o organizație teroristă, iar cu toate acestea, liderul grupului, Oleg Magaletsky, a participat la conferința de la București.

"Forumul Națiunilor Libere Post-Rusia" este înregistrat în Polonia și se descrie ca o mișcare civică care militează pentru o mai mare autonomie regională în Rusia, iar unii membri cer chiar independența totală a regiunilor, informează Știri pe surse la data de 25 martie 2025.

Omul de afaceri ucrainean Oleg Magaletsky se prezintă drept unul dintre fondatorii grupului și este considerat a fi un sponsor important.

Ca urmare a faptului că, în Rusia, la data de 22 noiembrie 2024, a fost desemnat organizație teroristă, toate activitățile „Post-Russia Free Nations Forum” sunt acum interzise în Rusia. Apartenența sau asocierea cu acest grup fac obiectul urmăririi penale, conform legislației antiteroriste ruse.

Oleg Magaletsky a venit însă la București și a ținut un discurs în deschiderea conferinței din data de 19 martie 2025. Magaletsky a felicitat România pentru că nu a permis Rusiei să-i controleze politica internă dar a avertizat că Rusia va încerca să „ocupe” Europa Centrală și de Est.

„Ar trebui să avem o viziune clară, o strategie asupra spațiului post-Rusia. Să înțelegem că România, Bulgaria, Ucraina nu sunt Europa de Est, ele sunt în Europa Centrală. Europa de Est să fie chiar în Estul Europei, în Komi, Bashkertostan, Kuban”, a spus Magaletsky. El a mai susținut că în actuala Federație Rusă se află, în realitate, state distincte. De exemplu, Bashkortostan (Bashkiria) este o regiune situată între Volga și Ural care, potrivit Constituției proprii, este „un stat suveran în interiorul Rusiei”.

Pe rețeaua X, una dintre expresiile care au caracterizat conferința de la București a fost "Make Moscovia Small Again".

