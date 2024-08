Farsa genială pusă la cale de un student. Cum au fost păcăliți rușii

Federaţia Rusă de Baschet a fost victima unei farse la Cupa Prieteniei de la Perm, în Ural. Creat pentru a permite echipei naţionale ruse să joace meciuri după excluderea din competiţiile internaţionale din cauza războiului din Ucraina, acest turneu a găzduit echipa locală din Perm, precum şi echipele naţionale din Venezuela, Rusia şi Columbia.

În prima întâlnire dintre columbieni şi jucătorii de la Perm, aceştia din urmă au câştigat cu un scor neobişnuit 155-53. Acest lucru a ridicat semne de întrebare cu privire la nivelul echipei columbiene, clasată pe locul 58 de către FIBA. Imediat după terminarea meciului, jucătorul echipei Perm, Samson Ruzhentsev, şi-a exprimat confuzia. „Nu ne aşteptam la o astfel de echipă a Columbiei. În videoclipul de dinaintea meciului, am văzut o componenţă uşor diferită a echipei. Nu am câştigat niciodată un meci cu 100 de puncte în carieră. Cel mai mult m-a impresionat primul sfert, când am condus cu 41-2”.

La câteva ore după meci, s-a aflat că echipa columbiană prezentă la turneu nu avea nicio legătură cu adevărata echipă naţională. Federaţia columbiană de baschet a clarificat situaţia într-o declaraţie după ce a luat act de scorul meciului. „1, Federaţia columbiană de baschet nu a primit niciodată o invitaţie oficială de a lua parte la Cupa Prieteniei. 2, Federaţia Columbiană de Baschet nu a autorizat niciun club sau şcoală de pregătire columbiană să participe la Cupa Prieteniei. 3, Federaţia columbiană de baschet va lua măsuri legale pentru orice utilizare necorespunzătoare a imaginii sau logo-ului său fără autorizaţie prealabilă”.

Federaţia Rusă, prin preşedintele său, Andrei Kirilenko, a declarat pentru Match TV că a fost în contact cu Federaţia Columbiană. „Dorim să subliniem că toate interacţiunile cu echipa columbiană au fost prin canale oficiale. La momentul trimiterii echipei, au fost stabilite contacte cu preşedintele legitim al federaţiei”.

Rusia a preferat să îşi anuleze ultimul meci al turneului împotriva acestei false echipe columbiene.

Cel mai bun marcator al echipei columbiene, David Blanco, care a înscris 17 puncte în 27 de minute, a jucat doar trei sezoane la nivel profesionist, între 2020 şi 2022, cu o echipă de rezerve în campionatul Portugaliei. Restul echipei a participat doar la turnee studenţeşti de baschet 3x3 şi la câteva competiţii universitare din Bogota.

Potrivit publicaţiei ruse sports.ru, în spatele înşelăciunii se află un student în vârstă de 25 de ani născut în capitala Columbiei, care s-a mutat la Kazan pentru a studia arhitectura la universitate. Adresa de e-mail utilizată de aşa-numita Federaţie columbiană ar aparţine acestui student, Christian David Mosquera Duran, care a participat el însuşi la meciuri.

În cadrul unui schimb de informaţii cu oficiali ruşi, acesta ar fi reuşit să obţină bilete plătite pentru întreaga echipă columbiană, pentru a se deplasa la Perm, precum şi cazare la un hotel de 4 stele.

