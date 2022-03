Biserica Ortodoxă rusă Sf. Nicolae din Amsterdam, Olanda, a anunțat că se detașează de Patriarhia Moscovei deoarece nu a luat nicio poziție față de invazia Ucrainei.

Clerul Bisericii Sf. Nicolae din Amsterdam și-a exprimat ”șocul față de invadarea Ucrainei de către forțele armate ale Federației Ruse” într-o postare pe Facebook-ul bisericii.

”Văzând violența extremă, distrugerea și suferința populației Ucrainei, comunitatea noastră a lansat o campanie umanitară în sprijinul refugiaților.

Noi, ca cleri, am semnat un apel către Patriarhul Kiril să rupă tăcerea lui despre conflict și să pledeze cu autoritățile pentru pace.

(...) Ne depărtăm de narațiunea Patriarhului Kiril. În lumina celor de mai sus nu vom mai aminti numele Patriarhului Kiril în slujbele divine. Făcând acest lucru, ne aliniem cu clerul ortodox al Ucrainei, care într-un număr tot mai mare încetează să-l pomenească pe Patriarhul Kiril”, notează preoții bisericii ruse din Amsterdam.

Preoții din Amsterdam mai spun că ”nu au părăsit Patriarhia Moscovei”, ci au ”suspendat pomenirea Patriarhului Kiril” în timpul slujbelor religioase. O situație similară s-a întâlnit, amintește clerul rus din Amsterdam, s-a întâlnit în 1927 când ”Patriarhia Moscovei și-a declarat loialitatea față de statul bolșevic, clerul atât din Rusia (cum ar fi Sfântul Arhiepiscop Afanasi Saharov) cât și din exil au suspendat comemorarea. Niciunul dintre ei nu a considerat acest lucru ca părăsind Biserica”.

”Vedem și respectăm durerea imensă a celor cărora le este imposibil să fie de acord cu decizia noastră. Nu am fi făcut un astfel de pas decât dacă am simți că este absolut necesar.

Toți credincioșii ortodocși sunt bineveniți să se roage și să se împărtășească cu sfintele Taine. Decizia noastră nu exprimă în niciun caz sprijin pentru vreo parte politică a conflictului.

Nu suntem nici o biserică rusă, nici ucraineană. Suntem o comunitate parohială ortodoxă, nu o organizație politică. Ne susținem oamenii, indiferent de originea lor, și împărtășim durerea și suferința fiecăruia”, astfel se încheie mesajul bisericii ruse din Amsterdam, de pe Facebook.

