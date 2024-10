Explozie gigantică în regiunea Harkov. Rușii ar fi lansat cea mai puternică bombă non-nucleară din lume VIDEO

Canale TV din Ucraina au preluat o filmare difuzată inițial de bloggeri militari ruși, care prezintă o explozie gigantică despre care spun că a avut loc într-un oraș din regiunea ucraineană Harkov.

Bloggerii ruși susțin că explozia a fost cauzată de lansarea, de către Rusia, a bombei cu numele FAB-9000 (ODAB-9000), care ar fi cea mai puternică bombă non-nucleară din lume, informează Digi 24 ODAB-9000 este o armă termobarică, adică utilizează oxigenul din atmosferă pentru a genera o explozie colosală. Această armă se poate lansa din avion, este supranumită "tatăl tuturor bombelor", are o greutate de 9 tone, dar are o putere echivalentă cu 44 de tone de TNT.

Informația transmisă de bloggerii ruși nu a fost, deocamdată, confirmată oficial.

Alte surse spun că Rusia a lansat într-adevăr o bombă asupra orașului Vovchansk, însă care ar fi fost de putere mai mică, de tipul FAB-1500.

A video has been posted online that allegedly shows the explosion of a powerful bomb in Vovchansk, Kharkiv region.

Some Russian military experts write that this is the first use of the ODAB-9000 vacuum bomb, which is called the “Kuzkin's father” and “father of all bombs” and is… pic.twitter.com/pvttxviKlp