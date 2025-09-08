"Cadavru găsit fără cap în Rusia". Al 19-lea manager de top care moare în circumstanțe misterioase, de la începutul războiului

Seria deceselor misterioase ale unor manageri de top și oameni de afaceri, care a cuprins Rusia la scurt timp după începerea războiului cu Ucraina, continuă, scrie The Moscow Times.

Luni, 8 septembrie, Alexey Sinitsyn, directorul general al companiei miniere de sare de potasiu și magneziu K-Potash Service, a fost găsit mort lângă Kaliningrad, relatează Shot, citând surse. Cadavrul a fost „găsit fără cap”, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru RIA Novosti.

Potrivit sursei agenției, cadavrul decapitat zăcea sub un pod, de care era atașată o frânghie de remorcare.

Decedatul conducea K-Potash Service din octombrie 2022. Compania lucra la un proiect de exploatare a minei de potasiu în satul Nivenskoye din regiunea Kaliningrad. Mina trebuia să înceapă să funcționeze în 2021, dar lansarea sa a fost amânată din cauza protestelor locuitorilor locali.

Sinitsyn a devenit cel puțin al 19-lea manager de top care a murit în Rusia în circumstanțe misterioase în ultimii trei ani și jumătate. În august, au fost făcute publice decesele lui Dmitri Osipov, președintele consiliului de administrație al Uralkali, și al lui Mihail Kenin, fondatorul și acționarul principal al Samolet Group of Companies, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Rusia. Cauzele morților lor au rămas necunoscute.

În ianuarie 2022, Leonid Shulman, în vârstă de 60 de ani, șeful serviciului de transport Gazprom Invest, a fost găsit mort într-un sat de elită din regiunea Leningrad. O lună mai târziu, cadavrele lui Vladislav Avaev, fost vicepreședinte al Gazprombank, precum și ale soției și fiicei sale, au fost găsite fără suflare într-un apartament din Moscova.

Ads

În iulie 2022, cadavrul lui Yuri Voronov, în vârstă de 61 de ani, CEO al companiei de transport Astra Shipping, care lucra la contractele arctice ale Gazprom, a fost găsit în satul de cabane de elită Morskie Terrasy, lângă Golful Finlandei. Acesta a murit din cauza unei împușcături în cap.

În toamna anului 2022, președintele consiliului de administrație al Lukoil, Ravil Maganov, în vârstă de 67 de ani, a căzut pe fereastra Spitalului Clinic Central al Departamentului de Administrare a Proprietăților Prezidențiale din Moscova. Înlocuitorul său, Vladimir Nekrasov, în vârstă de 66 de ani, a murit un an mai târziu din cauza „insuficienței cardiace acute”.

În martie 2024, vicepreședintele Lukoil, Vitaly Robertus, a murit la vârsta de 54 de ani. Compania nu a dezvăluit cauzele și circumstanțele morții managerului de top.

În februarie 2023, Veaceslav Rovneyko, coproprietar al companiei belgiene de comercializare a petrolului Nafta (B) N.V. și director executiv al Uniunii Interregionale a Combustibililor, a fost găsit mort într-o casă de pe autostrada Rublevo-Uspenskoe, lângă Moscova.

Ads

În octombrie 2024, Mihail Rogachev, fost director adjunct al Norilsk Nickel, a căzut pe fereastra apartamentului său din Moscova.

În iulie 2025, Andrey Badalov, vicepreședinte al Transneft, a căzut de la etajul 17 al unei case de pe autostrada Rublevskoe.

Serghei Protosenia, fost manager de top al Novatek, a fost, de asemenea, găsit împușcat mortal într-o vilă din Spania; Alexander Tyulyakova, manager de top al diviziei financiare a Gazprom, a fost găsit mort în garajul unei case de lângă Sankt Petersburg.

Pavel Pchelnikov, directorul de comunicare al Digital Logistics (Căile Ferate Ruse), a fost găsit cu semne de sinucidere pe balconul unui apartament din Moscova.

Fondatorul Vladimirsky Standard, Pavel Antov, a căzut de pe fereastra unui hotel din India. Directorul Corporației de Dezvoltare a Orientului Îndepărtat și Arcticii, Ivan Pechorin, a căzut dintr-o barcă în timpul unei plimbări lângă insula Russky.

Vicepreședinta Loko-Bank, Kristina Baykova, a căzut de pe fereastră după o petrecere. Prim-vicepreședintele Yakutskenergo, Igor Shkurko, a fost găsit mort într-un centru de detenție preventivă din Yakutsk.

Ads

Russia: A headless body was found under a bridge in occupied Kaliningrad. Next to it lay a tow strap. Identified as Alexei Sinitsyn, CEO of the potassium and magnesium salt fertilizer mining company K-Potash Service. His head is still missing. pic.twitter.com/pSWDRLu0Yc — Igor Sushko (@igorsushko) September 8, 2025

Ads