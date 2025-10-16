"Să tremure bătrânul de frică". Cântecul care l-a speriat pe Putin și a dus la arestarea unei artiste de 18 ani din Sankt Petersburg VIDEO

Poliția din Sankt Petersburg a arestat și a acuzat o muziciană stradală în vârstă de 18 ani de organizarea ilegală a unei adunări publice după ce un videoclip în care aceasta conducea o mulțime cântând o melodie rock anti-Putin a devenit viral, a relatat joi, 16 octombrie, presa locală.

Potrivit site-ului de știri Bumaga, muziciana, al cărei nume este Diana Loginova, se confruntă cu o singură acuzație administrativă pentru organizarea unei adunări publice neautorizate. De asemenea, ea a fost plasată în detenție administrativă pentru 13 zile, a adăugat Bumaga.

Loginova, care cântă sub numele de Naoko în trupa Stoptime, a fost arestată marți, 14 octombrie, după ce a fost filmată anterior conducând o mulțime în centrul orașului Sankt Petersburg cântând versurile piesei de succes a rapperului exilat Noize MC, „Lacul lebedelor Cooperative”.

À Saint-Pétersbourg, la musicienne Diana « Naoko » Loginova a été arrêtée par la police. Son groupe Stoptime jouait des chansons interdites en #Russie, dont les concerts attiraient des foules de jeunes. Leur courage montre que la jeunesse refuse de se taire. pic.twitter.com/7NOknnkz9d — L'équipe Navalny France (@TeamNavalnyFr) October 15, 2025

Baletul Lacul Lebedelor a devenit un simbol al prăbușirii Uniunii Sovietice după ce a fost difuzat neîntrerupt la televiziunea de stat timp de trei zile în timpul tulburărilor din august 1991. Titlul și versurile melodiei Noize MC fac referire și la faimoasa cooperativă de daci Ozero („Lacul”), care a fost formată la mijlocul anilor 1990 de prietenii și asociații de lungă durată ai lui Putin.

„Vreau să mă uit la balet, să danseze lebedele. Să tremure bătrânul de frică pentru lacul lui”, s-a auzit cântând o mulțime de pe străzile din Sankt Petersburg în videoclipul viral.

O instanță a interzis piesa „Swan Lake Cooperative” ca fiind „extremistă” în mai 2025, hotărând că piesa constituie „propagandă pentru răsturnarea violentă a guvernului” și o amenințare la adresa „dezvoltării morale și etice” a minorilor.

Ministerul Justiției din Rusia l-a etichetat pe Noize MC, al cărui nume real este Ivan Alexeyev, drept „agent străin” în noiembrie 2022. Acesta s-a mutat în Lituania după invazia la scară largă a Ucrainei.

Nici Loginova, care a participat anterior și a câștigat concursuri naționale și internaționale de muzică studențească, nici poliția din Sankt Petersburg nu au comentat public cu privire la presupusa arestare.

A San Pietroburgo, la cantante di strada del gruppo Stoptime Naoko (Diana Loginova) è stata arrestata per aver eseguito canzoni contro la guerra di artisti russi, vietate. Potrebbe essere accusata di "aver screditato pubblicamente l'esercito russo".pic.twitter.com/Dv1nxclfrE — MisterChiton (@BastardChiton) October 16, 2025

Pe canalul său de Telegram, trupa Stoptime a scris că spectacolul lor de marți seara a fost anulat fără a oferi un motiv.

„Vom reveni foarte curând”, a declarat trupa în acea dimineață, după ce și-a îndemnat abonații să evite distribuirea online a videoclipurilor cu spectacolele lor.

