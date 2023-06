Ce au văzut rușii la televizor în timpul revoltei Wagner: Documentare despre caviar și Berlusconi în loc de știri VIDEO

Posturile de televiziune din Rusia nu au ascuns publicului evenimentele haotice din țară, provocate de revolta grupării Wagner.

Au minimalizat însă gravitatea lor, preluând discursul oficial al lui Putin și inserând, pe fondul nesiguranței, multe reclame și documentare, inclusiv unul despre producția ilegală de caviar, scrie libertatea.ro care citează The Daily Telegraph și The Guardian.

Este de notorietate că televiziunea de stat rusă ignoră știrile pe care le consideră incomode, în special în ceea ce privește invazia Ucrainei. Totuși, sâmbătă, în timpul revoltei Wagner, postul public Pervîi Kanal a difuzat o știre urgentă cu declarația inițială a lui Prigojin, preluând afirmațiile sale potrivit cărora trupele mercenarilor lui Prigojin au fost lovite de artileria rusă, scrie The Guardian.

Russian state #television's 24-hour news channel is actually showing a documentary about illegal production of caviar instead of news. The new version of Swan Lake, which is what they showed on national TV during the 1991 coup against Gorbachev? #RussianCoup #Putin #Prigozhin pic.twitter.com/2VOrbXVV9v