Autor: Adrian Zia
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 19:33
Ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc. Răspunsul înspăimântător dat de ambasadorul Moscovei la Paris
Ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc FOTO X/@LogKa11

Drone de atac în Polonia, avioane MiG-39 încălcând spațiul aerian al Estoniei, drone de supraveghere deasupra aeroporturilor din Copenhaga și Oslo: intruziunile pe teritoriul țărilor membre NATO s-au înmulțit în ultimele două săptămâni, punând întrebarea despre atitudinea de adoptat, a comentat joi, 25 septembrie, postul de radio francez RTL.

Într-o intervenție marți în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, președintele SUA, Donald Trump, a dat de înțeles că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian.

La întrebarea: 'Credeți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian?', președintele american a răspuns: 'Da, cred că da'.

Aleksei Meșkov, ambasadorul Rusiei în Franța, a reacționat joi la această declarație a lui Donald Trump la postul de radio francez RTL. Potrivit lui, dacă un astfel de act ar fi comis, 'ar fi război'.

'Știți, sunt multe avioane NATO care încalcă spațiul aerian rus, (...) se întâmplă destul de des. Dar, ele nu sunt doborâte', a declarat diplomatul rus, fără să aducă vreo probă.

Referitor la incursiunile dronelor și avioanelor străine pe cerul european în ultimele săptămâni, răspunsul ambasadorului rus a fost categoric: 'Negăm acest lucru'.

'Rusia nu face așa ceva, nu se joacă cu nimeni. Nu este chiar specialitatea noastră', susține Aleksei Meșkov, care afirmă că Occidentul a 'înșelat' Moscova 'de nenumărate ori'.

Această declarație intervine în contextul dezbaterilor în Europa despre măsurile de securitate în spațiul aerian al Mării Negre și pe flancul estic al NATO, unde dronele și avioanele rusești sunt observate în mod regulat în apropierea granițelor Alianței.

Cel mai recent, Danemarca a fost în situația să închidă luni aeroportul din Copenhaga după ce mai multe drone de origine necunoscută au fost semnalate în apropiere.

La începutul acestei luni, Polonia, România și Estonia au denunțat încălcări ale spațiului lor aerian de către aparate de zbor rusești.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, peste 20 de drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, iar avioane de vânătoare olandeze au doborât trei dintre ele, o premieră în istoria NATO de la crearea sa în 1949. Dar Rusia, care duce de peste trei ani și jumătate un război sângeros în Ucraina, neagă de fiecare dată orice fel de implicare: 'Nu suntem noi!', dând vina pe Occident pentru escaladarea tensiunilor.

