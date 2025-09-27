Cum încearcă Rusia să „fure” centrala nucleară de la Zaporojie. „Moscova să înțeleagă clar că pariul său nuclear trebuie să înceteze”

Ucraina acuză sâmbătă, 27 septembrie, Rusia de deconectarea Centralei Nucleare Zaporojie de la rețeaua electrică ucraineană de patru zile și de faptul că încearcă astfel să o ”fure” prin legarea acesteia la rețeaua electrică aflată sub control rusesc, în pofida unor riscuri de securitate.

”Cerem tuturor națiunilor îngrijorate de siguranța și securitatea nucleară să facă Moscova să înțeleagă clar că pariul său nuclear trebuie să înceteze”, scrie pe X ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga.

Cel puțin trei morți și doi răniți într-un bombardament aerian rus în orașul ucrainean Zaporojie

Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte două rănite luni, într-un bombardament aerian rus vizând orașul Zaporojie, în sudul Ucrainei, anunță administrația regională, relatează AFP.

Atacul de la Zaporojie a avut loc la câteva ore după un atac cu drone în Crimeea, soldat cu trei morți și 16 răniți. Unul dintre cei doi răniți la Zaporojie era în stare gravă, a anunțat pe Telegram șeful administrației regionale Ivan Fedorov.

Corpul unei femei a fost scos dintre dărâmături, a precizat el.

O persoană a fost rănită la Kiev și alta la Sumî, potrivit unor oficiali locali, în alte atacuri ruse în noaptea de duminică spre luni.

Trei persoane au fost ucise, iar alte 16 rănite în Crimeea, într-un atac cu dronă, duminică seara, a anunțat ocupația rusă.

”Potrivit datelor actualizate, trei persoane au fost ucise, iar alte 16 rănite într-un atac rus cu drone în regiunea orașului Foros”, a anunțat pe Telegram Serghei Axionov.

Sanatoriul și o școală din orașul balnear Foros au fost avariate în atac.

Ministerul rus al Apărării a anunțat mai înainte doi morți și 15 răniți și a denunțat un ”atac terorist voit împotriva unor ținte civile”.

Armata rusă controlează în prezent 20% din teritoriul ucrainean.

Kremlinul cere ca Ucraina să se retragă din anumite teritorii pe care continuă să le controleze parțial în regiunea Donețk, ca o condiție prealabilă a unei opriri a ostilități.

Kievul respinge această pretenție.

Peninsula ucraineană Crimeea, invadată și anexată în 2014, este una dintre cele cinci regiuni ucrainene a căror anexare este revendicată de Moscova.

