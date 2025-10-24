Nu mai e vorba de spioni în pardesiu, ci de agenţi în rochii de seară. Beijingul şi Moscova par să fi redescoperit cea mai veche armă din lume – trupul – şi o folosesc cu o metodă rece pentru a pătrunde în inima tehnologiei occidentale.

Agenţi sub acoperire, prezentaţi ca investitori, studenţi sau femei frumoase cu profiluri impecabile pe LinkedIn, vânează ingineri, antreprenori şi cercetători implicaţi în proiecte sensibile. Ținta: secrete de stat, inovații militare, cercetare finanțată de Pentagon.

„E un război care nu se mai poartă cu gloanţe, ci cu dorinţe”, spun analiștii americani, citați de The Sun.

Jeff Stoff, fost analist în securitate naţională, avertizează că Beijingul operează deja „la vedere”:

„China a înţeles cum funcţionează sistemul american şi ştie cum să profite de el, aproape fără consecinţe.”

Conform acestuia, „războiul sexului” face parte dintr-o strategie mai amplă – una economică şi informaţională – prin care China urmăreşte să obţină avantaj tehnologic global.

„Seducţia ca instrument de colectare de informații”

Cazurile adunate de contraspionajul american par desprinse dintr-un scenariu de spionaj: femei tinere, prezentate drept studente sau consultante, care se infiltrează la conferinţe despre tehnologie sau investiţii, flirtând cu bărbaţi din industrie.

Un fost ofiţer povesteşte cazul unei „frumoase rusoaice” care s-a căsătorit cu un inginer american din industria aerospaţială. După absolvirea unei „şcoli de soft power” din Rusia, femeia s-a mutat în SUA şi, de ani buni, frecventează cercurile crypto şi defence-tech, în timp ce soţul ei habar nu are.

„Să te căsătoreşti cu ţinta, să ai copii şi să colectezi informaţii toată viaţa – e o operaţiune de lungă durată. Incomodă moral, dar tot mai răspândită”, spune oficialul.

China transformă populaţia într-o reţea de spionaj

Anchetatorii americani afirmă că Beijingul şi-a transformat întreaga societate într-o potenţială armată de informatori: investitori, studenţi, oameni de afaceri – toţi pot fi folosiţi pentru a extrage informaţii.

„Nu mai vânăm agenţi KGB în camere de hotel. Adversarii folosesc întreaga societate ca pe o reţea de spionaj”, explică un oficial.

Pierderile pentru SUA sunt estimate la până la 600 de miliarde de dolari anual, doar din furtul de proprietate intelectuală.

Capcanele economice

Seducţia nu e întotdeauna romantică. Uneori, vine sub forma unei invitaţii la o competiţie de startupuri. Oficialii americani avertizează că anumite concursuri chineze, desfăşurate la Boston, Tokyo sau Shenzhen, sunt mecanisme de colectare de date şi idei. Participanţii sunt înregistraţi, interogaţi ca într-un interviu de presă, iar premiile – transferate direct în conturi personale, un gest menit să creeze vulnerabilitate.

Un CEO american de biotehnologie povestea: „Mi-au înregistrat fiecare cuvânt. Când am câştigat 50.000 de dolari, banii au fost trimişi în contul meu personal. Câteva săptămâni mai târziu, finanţarea federală pentru firma mea a fost suspendată.”

Cazul a atras atenția lui Elon Musk. Miliardarul a distribuit pe contul său de X o captură cu titlul articolului din The Times, însoțită de comentariul „Dacă ea este de nota 10, înseamnă că tu ești obiectivul”

If she’s a 10, you’re an asset 💯😂 pic.twitter.com/Fc9twx1BPp — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2025

Moscova şi reţeta clasică a seducţiei

Rusia nu reinventează nimic – doar rafinează. Faimoasa Anna Chapman, spioana cu păr roşcat care a făcut senzaţie în 2010, ar fi revenit pe scena publică sub un nou nume, conducând un muzeu al informaţiilor secrete la Moscova, legat de Kremlin.

Reîntoarcerea ei pe scena spionajului vine după ani în care s-a lăudat că „sex-appealul ei funcționa ca prin magie” asupra țintelor masculine.

O altă fostă agentă, Aliia Roza, susţine că a fost antrenată într-o academie militară rusă unde „sexul era lecţie de bază”.

„Relaţia e 80% sex şi 20% încredere. Fără asta, ţinta nu se deschide niciodată”, mărturisea ea.

La Londra, două femei bulgare – Svetelina Ghenceva şi Țvetanka Donceva – au fost acuzate că făceau parte dintr-o reţea de „capcană cu miere” care spiona disidenţi ruşi.

De la flirt la influenţă politică

Christine Fang, also known as Fang Fang, was a Chinese spy who formed relationships with up-and-coming US politicians between 2011 and 2015. https://t.co/MCQkYxh9Gi pic.twitter.com/4NrgMwlEL1 — HABEAS CORPUS 002 (@HabeascORPUS003) October 23, 2025

În SUA, cazul Fang Fang, cunoscută şi ca „Christine Fang”, a rămas un exemplu clasic. Între 2011 şi 2015, a sedus politicieni locali, a cultivat relaţii cu democraţi influenţi şi a strâns fonduri pentru campanii electorale – înainte de a fugi în China. FBI-ul o filma în timpul unor întâlniri intime cu oficiali americani.

„Războiul sexului” nu e o metaforă, ci o strategie. Foloseşte slăbiciunea umană – ego, vanitate, dorinţă – ca vector de infiltrare. Iar vulnerabilitatea cea mai mare a democraţiilor occidentale e chiar morala lor: refuzul de a juca acelaşi joc.

„China şi Rusia au un avantaj asimetric”, recunosc chiar şi analiştii americani. „Ei folosesc dorinţa ca armă. Noi o tratăm ca păcat.”

