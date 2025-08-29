Rusia și China fac scut în jurul Iranului și amenință Europa. „Să revină la rațiune înainte de o nouă tragedie”

Rusia a avertizat vineri, 29 august, că vor exista „consecinţe ireparabile” în cazul unor noi sancţiuni internaţionale împotriva Iranului, după ce Parisul, Londra şi Berlinul au anunţat lansarea unei proceduri la ONU pentru restabilirea unor astfel de sancţiuni împotriva Teheranului în termen de treizeci de zile.

„Le îndemnăm insistent să revină la raţiune şi să-şi revizuiască deciziile eronate înainte ca acestea să ducă la consecinţe ireparabile şi la o nouă tragedie”, a declarat într-un comunicat Ministerul rus al Afacerilor Externe.

Moscova pledează pentru „restabilirea unui dialog constructiv” între toate părţile implicate, pentru a se evita o „nouă criză” legată de dosarul nuclear iranian.

Decizia europenilor constituie „un factor grav de destabilizare care subminează eforturile depuse la diferite niveluri pentru a găsi soluţii bazate pe negocieri”, afirmă MAE rus.

China, la rândul său, consideră contraproductivă declanşarea de către Germania, Franţa şi Regatul Unit a mecanismului ce ar putea restabili sancţiunile internaţionale împotriva Iranului din cauza activităţilor sale nucleare. Lansarea acestei proceduri „nu este constructivă, ci va afecta procesul de soluţionare politică şi diplomatică a problemei nucleare iraniene”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, Guo Jiakun.

„Problema nucleară iraniană se află într-un punct de cotitură. China consideră că orice acţiune întreprinsă de Consiliul de Securitate în acest moment ar trebui să promoveze reluarea dialogului şi a negocierilor, şi nu să creeze o nouă confruntare ce ar duce la deteriorarea sau chiar la escaladarea situaţiei”, a punctat el.

Criza nucleară iraniană se intensifică, la trei zile după negocierile care au avut loc la Geneva între europeni şi Iran. Joi, Franţa, Regatul Unit şi Germania au anunţat că vor declanşa procesul de sancţiuni împotriva Iranului, pe care îl suspectează că doreşte să se înzestreze cu arme atomice, lucru pe care Teheranul îl neagă.

În timp ce şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a anunţat vineri că trebuie găsită o soluţie diplomatică în termen de 30 de zile, Rusia şi China au denunţat această decizie a europenilor.

Ţările occidentale au acum 30 de zile la dispoziţie pentru a găsi o soluţie diplomatică, a afirmat vineri şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas. „Intrăm într-o nouă fază de 30 de zile (...) pe care trebuie să o folosim cu adevărat pentru a găsi soluţii diplomatice”, a declarat ea înainte de începerea unei reuniuni a UE la Copenhaga, a doua zi după decizia luată de europeni de a declanşa mecanismul care ar trebui să restabilească în termen de o lună sancţiunile internaţionale împotriva Iranului. Această cerere urmează să fie examinată vineri de Consiliul de Securitate al ONU.

Franţa, Germania şi Regatul Unit, care formează aşa-numitul E3, au indicat joi într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate că „pe baza dovezilor factuale”, consideră că Iranul se află într-o situaţie de nerespectare semnificativă a angajamentelor sale „în temeiul acordului nuclear din 2015, JCPOA, şi invocă astfel mecanismul cunoscut sub numele de snapback, care deschide un proces de treizeci de zile ce permite reimpunerea unei serii de sancţiuni suspendate acum zece ani.

Rusia şi China sunt membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU.

