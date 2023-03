O clădire utilizată de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei în orașul Rostov, din sud-estul Rusiei, a luat foc. Fum dens poate fi văzut de la kilometri distanță.

UPDATE 13.04 Reprezentanți de la Ministerul Situațiilor de Urgență din Moscova susțin că flăcările ar fi pornit de la rețeaua electrică, fără să menționeze vreo cauză anume.

The cause of the fire at the border control building of the #FSB in the #Rostov region is the ignition of electrical wiring, according to the Ministry of Emergency Situations of the #Russian Federation. pic.twitter.com/uBtuIDZ5zG — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2023

Știre inițială

Imagini dramatice postate pe rețelele de socializare arată un incendiu mare care a cuprins părți ale clădirii, cu fum vizibil în tot orașul, arată BBC.

Localnicii susțin că au auzit o explozie puternică înainte de incendiu.

Ads

Another video from #Rostov-on-Don, where the building of the Border Service of the #FSB is on fire. pic.twitter.com/apEqY4MMue — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2023

Agenția de presă rusă Tass a raportat incendiul citând serviciile de urgență, precizând că imobilul aparține secției de patrulare de frontieră a FSB.

FSB este serviciul de securitate internă al Rusiei și este responsabil pentru contrainformații, securitatea frontierelor și combaterea terorismului.

In #Rostov-on-Don, the building of the #FSB department caught fire. Ads Local residents report hearing "sounds of explosions". pic.twitter.com/PahTxWll3E — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2023

Cel puțin două persoane ar fi fost rănite, susține Agenția Nexta pe Twitter.

At least two people were injured after the explosion in the #FSB building in #Rostov-on-Don, according to #Russian media. pic.twitter.com/jm5vwn7N1T — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2023

Ads