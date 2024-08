Colonelul FSB Maxim Eremin, unul dintre fondatorii celui mai mare grup de fotbal CSKA Roș-Albaștri-Războinici, a murit la Moscova. Rusul în vârstă de 50 de ani s-a înecat cu o bucată de carne în timpul cinei.

Potrivit unor surse, Eremin s-a simțit rău în timpul cinei din 25 august și nu a mai putut să respire, scrie postul rusesc Telegram Baza.

„Cauza a fost o bucată de carne care i s-a blocat în căile respiratorii. Eremin a fost dus de urgență la Spitalul Vorokhobov, dar nu l-au putut salva. Cauza morții a fost asfixia mecanică”, se arată în comunicat.

😁🥩 FSB colonel choked on meat and died

Maxim Yeremin died of mechanical asphyxia on August 25 during dinner, he choked on a piece of meat. The 50-year-old man could not be saved in the hospital. In the FSB he was the head of the counter-terrorism department, traveled to Syria,… pic.twitter.com/GGBPJ1Pk7v