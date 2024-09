Maria Lvova-Belova, comisarul rus pentru Drepturile Copilului care este căutat de Curtea Penală Internațională pentru crime de război pentru rolul său în răpirea copiilor ucraineni, și oligarhul ortodox Konstantin Malofeev, care conduce canalul media pro-Putin Țargrad TV, s-au căsătorit duminică, 8 septembrie, potrivit Verstka Media și canalului Telegram Baza.

Despre relația celor doi susținători ai „valorilor tradiționale” s-a scris prima dată la începutul acestei veri, deși Lvova-Belova nu a anunțat public un divorț sau despărțire de soțul ei, un preot ortodox cu care crește 10 copii.

Mica petrecere de nuntă a avut loc într-un restaurant la modă de lângă Moscova. Un acvariu cu peşti a fost construit special chiar deasupra meselor. Pe pereţii din jurul lor, iniţialele numelor soţilor străluceau în grafie chirilică.

🤡 Russian traditional family values: international war criminal Maria Lvova-Belova accused of kidnapping Ukrainian children married Russian Orthodox oligarch Konstantin Malofeev who has been under sanctions from the US and the EU since 2014 due to accusations of financing the… pic.twitter.com/DhtxvSNyZm