Declarații în contradictoriu la nivel înalt la Moscova. Consilierul lui Putin pe politică externă neagă că eforturile Rusiei și SUA de a pune capăt războiului din Ucraina s-ar fi epuizat

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 19:57
Vladimir Putin, președintele Rusiei FOTO: X/@msbabu_x

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat joi, 9 octombrie, că eforturile Rusiei și Statelor Unite de a pune capăt conflictului din Ucraina sunt încă în desfășurare, părând astfel să contrazică declarațiile făcute cu o zi înainte de ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov.

Riabkov a afirmat miercuri că impulsul dat de summitul din 15 august de la Anchorage, în Alaska, dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump 's-a epuizat în mare măsură', acuzând aliații europeni ai Ucrainei că împiedică eforturile de pace.

'Afirmațiile conform cărora impulsul dat de (summitul de la) Anchorage se estompează sau că acesta s-a epuizat sunt complet incorecte. Continuăm să colaborăm cu americanii pe baza a ceea ce s-a convenit între președinți la Anchorage', a declarat joi Iuri Ușakov, citat de agenția de știri rusă Tass.

Președintele american Donald Trump a încercat după revenirea sa la putere în ianuarie să se apropie de Moscova pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina, inclusiv primindu-l pe Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august.

Însă această apropiere nu a dus la un progres în negocierile dintre Moscova și Kiev, în condițiile în care Rusia cere în special anexarea mai multor regiuni ucrainene, ceea ce Kievul respinge categoric.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a exprimat o frustrare tot mai mare la adresa Moscovei, comparând Rusia cu un 'tigru de hârtie', care pare puternic, dar nu este, și apreciind starea economiei ruse drept critică.

Moscova dorește să arate că rămâne deschisă unei soluții diplomatice, însă afirmă că își va continua campania pentru a-și atinge obiectivele pe plan militar dacă nu se poate ajunge la un acord de pace.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în repetate rânduri că nu crede că Putin este sincer în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru încheierea războiului, acuzându-l că a întârziat negocierile pentru a continua luptele.

