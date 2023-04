Contradicțiile ciudate din viața tinerei arestate în cazul exploziei din Sankt Petersburg. În cafenea apare cu părul lung, la audieri e tunsă VIDEO

Arestarea Dariei Trepova pentru uciderea bloggerului rus pro-război Vladlen Tatarski ridică întrebări cu privire la trecutul şi linia politică a tinerei şi în legătură cu ce s-a petrecut în realitate, relatează BBC şi The Guardian.

Relatările presei din Rusia spun că Daria Trepova, în vârstă de 26 de ani, i-a înmânat lui Tatarski o statuetă despre care se crede că ar fi conţinut explozibilul ce l-a ucis pe blogger şi a rănit peste 30 de persoane într-o cafenea din Sankt Petersburg care îi aparţinea lui Evgheni Prigojin, fondatorul grupului rus de mercenari Wagner.

Ministerul rus de Interne a difuzat o înregistrare video în care Daria Trepova recunoaşte că a adus statueta la cafeneaua unde a avut loc explozia. Cu toate acestea, declaraţia ei a fost cel mai probabil obţinută sub constrângere şi nu spune dacă tânăra ştia despre explozibilii care erau ascuşi în acest obiect.

În fragmentul de interogatoriu publicat de poliţia rusă, Trepova a declarat că a înţeles că a fost arestată pentru că a livrat statuia care a explodat ulterior, dar a refuzat să spună cine i-o dăduse. "Pot să vă spun mai târziu?", a spus ea în momentul în care înregistrarea video s-a întrerupt.

Oficialii ruşi spun că actul terorist, aşa cum este calificată acum crima, a fost planificat şi organizat de pe teritoriul Ucrainei şi că suspecta este o susţinătoare a Fundaţiei Anticorupţie (FBK), condusă de liderul opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, care este încarcerat. Însă prietenii şi familia spun că, deşi era o activistă anti-război - se pare că fusese reţinută la un protest la începutul războiului - opiniile sale nu erau radicale şi nu era capabilă de crimă. Soţul ei, Dmitri Rilov, sugerează că este posibil ca ea să fi fost păcălită.

În faţa acestui puzzle de informaţii contradictorii, BBC se întreabă: deci, ce ştim despre Daria Trepova?

O cunoştinţă a acesteia a declarat pentru BBC că Daria a mers la şcoală în oraşul Puşkin, o periferie a Sankt Petersburgului, iar atunci "nu părea să aibă opinii politice".

Alte surse spun că ea s-a înscris ulterior la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, deşi nu este clar la ce facultate şi se crede că nu şi-a terminat studiile.

Potrivit unei alte prietene, ea a lucrat mult timp la un magazin de haine de epocă din oraş, dar şi-a părăsit locul de muncă în urmă cu o lună pentru a se muta la Moscova.

