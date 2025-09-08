Aeronave fără pilot au fost folosite pentru monitorizarea plajei în timpul vizitei ministrului rus de externe Serghei Lavrov în Coreea de Nord, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Întrebată dacă dronele pot deveni baza cooperării internaționale, Zaharova a declarat că ”acest lucru se întâmplă deja”. Ea a afirmat că dronele sunt introduse în mod activ nu numai în sfera militară, ci și în cea civilă, în întreaga lume.

„Am vizitat recent Coreea de Nord, țara a fost vizitată de ministrul rus de externe Serghei Viktorovici Lavrov. Și unul dintre locurile vizitate a fost zona stațiunii din Coreea de Nord, unde, de exemplu, dronele monitorizau plaja.

Acesta este doar un exemplu. Probabil că în acest moment nu există nicio țară care să nu acorde o atenție prioritară acestui subiect”, a spus Zaharova.

