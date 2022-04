După ce armata ucraineană și-a recuperat controlul asupra regiunii Cernihiv, autoritățile locale încep treptat să evalueze daunele aduse infrastructurii de bombardamentele barbare ale rușilor.

Astfel, pe rețelele de socializare au apărut fotografii uluitoare cu stadionul uneia dintre cele mai importante echipe de fotbal din campionatul Ucrainei, Desna Cernihiv, clasată pe locul 7 înainte ca prima ligă să fie întreruptă.

Se poate vedea cum tribunele au fost puse la pământ, iar pe teren au apărut numeroase cratere, de diferite dimensiuni.

”Stadionul a ajuns într-o stare groaznică, a fost bombardat trei nopți la rând”, a declarat un oficial al echipei din Cernihiv.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

😢 "The stadium had been bombed for three nights in a row": see how the home stadium of Desna #Chernihiv looks now. #StopRussianAgression pic.twitter.com/NKLK8ZktbX