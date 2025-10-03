Noi creșteri de taxe în Rusia pentru susținerea cheltuielilor militare ale războiului din Ucraina

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 07:57
453 citiri
Noi creșteri de taxe în Rusia pentru susținerea cheltuielilor militare ale războiului din Ucraina
Noi creșteri de taxe în Rusia pentru susținerea cheltuielilor militare Foto: Pixabay

Rusia taxează atât populația cât și companiile pentru a susține cheltuielile războiului din Ucraina. La 4 ani de la invazia trupelor ruse, economia începe să arate semne de slăbiciune, iar proiectul de buget pentru 2026 confirmă situația. În afară de creșterea TVA-ului, Moscova lovește și în firmele mici.

Proiectul de buget pentru 2026, prezentat luni de Ministerul de Finanţe, prevede majorarea TVA de la 20% la 22% şi reducerea pragului de scutire pentru firmele mici de la 60 milioane de ruble (aprox. 738.000 dolari) la 10 milioane de ruble (aprox. 123.000 dolari). De asemenea, este propusă o taxă de 5% pe jocurile de noroc, potrivit CNBC.

Oficialii au justificat măsura ca alternativă la creşterea împrumuturilor, menită să limiteze deficitul bugetar, estimat la 1,6% din PIB în 2026.

Bugetul arată o uşoară reducere a cheltuielilor de apărare, de la nivelul record post-sovietic de 13,5 trilioane de ruble în 2025 la circa 13 trilioane în 2026, dar creşterea cheltuielilor pentru securitate internă şi aplicarea legii (+13%) compensează scăderea. Astfel, totalul fondurilor direcţionate spre război şi securitate rămâne ridicat.

Analiştii avertizează că nota de plată va fi suportată de populaţie, care se confruntă deja cu inflaţie de peste 8% şi dobânzi de referinţă de 17%. Creşterea economică este prognozată la doar 1,3% în 2026, după 4,1% în 2024, ceea ce marchează începutul unei perioade de stagnare.

Potrivit experţilor, Kremlinul evită o creştere suplimentară a datoriei publice şi transferă costurile războiului asupra cetăţenilor, prin taxe mai mari şi măsuri de austeritate care ameninţă să sufoce şi mai mult economia civilă.

”Europa este responsabilă pentru lipsa păcii pe teritoriul ucrainean”, acuză ”președintele ales” Putin la forumul Valdai, unde și-a dat cu părerea și despre alegerile din România
”Europa este responsabilă pentru lipsa păcii pe teritoriul ucrainean”, acuză ”președintele ales” Putin la forumul Valdai, unde și-a dat cu părerea și despre alegerile din România
La forumul Valdai de la Soci, Vladimir Putin a vorbit timp de aproape 4 ore despre relațiile internaționale și valorile sale: democrație și pace. În seara zilei de joi, 2 octombrie, liderul...
Dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse”. Afirmația categorică a președintelui Emmanuel Macron
Dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse”. Afirmația categorică a președintelui Emmanuel Macron
Dronele care zboară în spațiul aerian european ”pot fi distruse”, anunță joi, 2 octombrie, în marja summitului Comunității Politice Europene (CPE), la Copenhaga, președintele francez...
#Rusia, #razboi Ucraina, #cresteri taxe, #economie Rusia, #TVA, #cheltuieli militare , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul pentru esecul cu Young Boys: "Iertati-ma pe mine"
ObservatorNews.ro
Zeci de bucuresteni s-au trezit cu apartamentele inchiriate. Unele victime chiar s-au mutat in alte locuinte
DigiSport.ro
Elvetienii au "desfiintat" un fotbalist de la FCSB!

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mărturiile fostului primar al Hersonului după 3 ani de captivitate la ruși. „Gardianul urla de fericire când îmi trecea pistolul cu electroșocuri peste corp”
  2. Cod portocaliu de vânt puternic în București se prelungește. Temperaturi maxime sub 10 grade
  3. Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals în România. General: „Intenția rușilor e să facă o demonstrație de forță”
  4. Noi creșteri de taxe în Rusia pentru susținerea cheltuielilor militare ale războiului din Ucraina
  5. Zboruri anulate și redirecționate la aeroportul din München, după ce au fost observate drone în apropiere, chiar în timpul Oktoberfest
  6. Noapte de coșmar în București și Ilfov: Zeci de copaci căzuți și mașini avariate ca urmare a condițiilor meteo
  7. ”Europa este responsabilă pentru lipsa păcii pe teritoriul ucrainean”, acuză ”președintele ales” Putin la forumul Valdai, unde și-a dat cu părerea și despre alegerile din România
  8. Răsturnare de situație în cazul atacului din Manchester - mai multe persoane arestate. Cine este atacatorul ucis de poliție
  9. Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre oficiale
  10. Programul secret al unei țări NATO, care l-a lovit pe Putin. ”Fără ajutorul nostru, Ucraina ar fi pierdut”