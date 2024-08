Rusia critică un mesaj al președintelui Klaus Iohannis pe tema regimurilor totalitare. Replica MAE

Mesajul președintelui Klaus Iohannis, transmis cu ocazia Zilei Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, a fost criticat de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova. Replica a venit la scurt timp prin Ministerul Afacerilor Externe de la București.

De Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, președintele Iohannis a transmis un mesaj în care a criticat regimurile totalitare, fapt care a atras atenția MAE rus, urmând un schimb de replici între diplomația română și cea a Rusiei.

„În urmă cu 85 de ani, pe 23 august 1939, era semnat Pactul Ribbentrop-Molotov, un acord cumplit în urma căruia destinele a milioane de oameni au fost sacrificate pentru interesele unor regimuri criminale. Politicile naziste și sovietice au condus la Holocaust și genocid, la deportări, la despărțirea familiilor, la foamete și numeroase abuzuri. Aceste orori au lăsat cicatrici și traume care au afectat generații întregi, nevoite să se confrunte cu sărăcia și cu persecuțiile regimurilor totalitare”, a transmis Iohannis, apreciind că Europa este un loc mai sigur, iar România a devenit un pilon în asigurarea stabilității și a securității regionale.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a criticat ulterior mesajul președintelui României, susținând pe platforma X denaturează istoria și reabilitează criminalii naziști.

„Klaus Iohannis ne-a calomniat țara, atribuind URSS, la egalitate cu Germania lui Hitler, responsabilitatea declanșării celui de-Al Doilea Război Mondial. Conducerea României nu a învățat din trecut și a ales calea denaturării istoriei și a reabilitării criminalilor naziști”, arată mesajul atribuit Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus pe canalul ministerului de pe platforma X.

💬 #Zakharova: @KlausIohannis slandered our country, attributing to the USSR on par with Hitler's Germany the responsibility for unleashing #WWII.

The Romanian leadership failed to learn from the past & chose the path of distorting history and rehabilitating Nazi criminals. pic.twitter.com/61Ih0vVxRR