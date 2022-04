Cum arată un sat din Ucraina, ras de ruși de pe fața pământului. Imaginile publicate de separatiștii proruși VIDEO

Novotoshkivka, un mic sat situat la aproximativ 26 de kilometri (16 mile) la sud-est de Severodonetsk, a fost ras de pe fața pământului, arată o înregistrare video cu dronă publicată luni de guvernul separatist susținut de Rusia, Republica Populară Luhansk.

Potrivit newsweek.ro, Novotoshkivka era un sat foarte dens, dar mic, în regiunea Lugansk, în estul Ucrainei. Se întinde doar pe o jumătate de milă în lungime și o treime de milă în lățime.

Acum, luptele din noul război dintre forțele rusești și ucrainene l-au lăsat complet distrus. Separatiștii susținuți de ruși susțin că ucrainenii l-au aruncat în aer atunci când s-au retras de pe pozițiile lor din sat.

Day 61. Today the rascists occupied the village of Novotoshkivka (Luhansk oblast, Eastern Ukraine). Just look at it: they first destroyed it completely, and then captured. Beasts calling themselves ‘liberators’ pic.twitter.com/Nm2ZJtp6Vo