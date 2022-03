Cum "negociază" murdar Rusia

Școala rusă de negociere este redutabilă. Tergiversarea a fost dusă la rang de artă de școala de negociere sovietică iar acum tradiția este continuată de cea rusă. Componenta psihologică a jucat mereu un rol central. "Jocurile minții" sunt și acum folosite, amenințarea cu posibila utilizare a arsenalului nuclear fiind un exemplu de manual.

Înspăimântarea, inducerea panicii și teroarea se află printre instrumentele sale tradiționale de influențare, manipulare și persuasiune. A folosi acum într-o construcție gramaticală termenii "negociere și Federația Rusă" este la fel de nepotrivit ca alăturarea termenilor "Kremlin și pace". Cât timp obiectivele militare minimale ale Moscovei nu vor fi realizate sau Ucraina nu va capitula, nu vom avea pace în Europa. Sub pretextul încercării de soluționare amiabilă a conflictului, pe canale diplomatice, retorica contondentă a statului opresor este singura care se face auzită. Rusia nu negociază însă profită de fiecare oportunitate pentru a folosi la maxim canalele mediatice deschise. Rusia în schimb creează așteptări. Mari. Fiecare rundă de discuții este anunțată ca fiind una hotărâtoare. În realitate nu este deloc așa. Întâlnirea Lavrov-Kuleba nu a fost nimic altceva decât o reafirmare a intenției de a nu face concesii și o oportunitate de a sfida realități și națiuni. Rusia de astăzi recunoaște exclusiv supremația forței asupra oricăror evidențe sau adevăruri.

La nivel internațional, războiul imagologic a fost deja câștigat de Ucraina. Insuficient însă pentru a stopa războiul real. Simpatia nu ține loc de vestă antiglonț. Compasiunea sau solidaritatea nu readuc victimele războiului la viață. Trinomul cenzură-propagandă-represiune ține captiv publicul rus. În acest context, toate abordările Kremlinului sunt axate preponderent pe transmiterea unor mesaje interne. Lipsa concesiilor este modul prin care partea rusă își etalează ostentativ raportul superior de putere. Inexistența umanității și a compasiunii sunt arme uzuale folosite de diplomația lui Lavrov. Camuflarea realității din teren (atacuri repetate asupra obiectivelor civile, dramele provocate de dezastrul umanitar, barbariile comise, pierderile masive suferite de armata rusă etc) este o prioritate absolută. Dezinformarea, negarea evidențelor, mistificarea, contrafactualitatea rămân abordări favorite atât pe plan extern cât și pe plan intern. Rudimentare dar eficiente pentru un public captiv, agasante și abominabile pentru opinia publică informată! În continuare punctele focale în jurul cărora gravitează solicitările celor două părți sunt capitularea (ne) condiționată a Ucrainei (pentru delegația rusă) respectiv încetarea focului și retragerea imediată din Ucraina a armatei ruse (pentru delegația ucraineană). Deși se întrezărește o minimă flexibilizare a pozițiilor, aspectele fundamentale au rămas în linii mari cele de la inițierea primelor contacte. Blocajul este evident, așteptările trebuie configurate corespunzător.

Rusia "negociază" intimidând, amenințând și propagând frica. Cea mai confortabilă poziție pare a fi cea cu bocancul pe grumaz. O "discuție" de tipul abuzator-abuzat! Tehnicile, tacticile și strategiile din portofoliul vast al negociatorului rus de azi sunt îmbibate cu brutalitate, lipsă de umanitate și dispreț față de valorile lumii contemporane. Orice negociere care se desfășoară acum în acești parametri strâmbi, va fi una eșuată. Nu poți negocia cu cineva care intensifică atacurile chiar în momentul așezării la masa discuțiilor. Nu poți negocia cu cineva care comite crime atroce, crime împotriva umanității. Negocierea ca eficient instrument diplomatic și extrem de util proces structurat conform literaturii de specialitate este prizoniera Rusiei de astăzi. Fiecare referire la negociere în actualul context diluează statutul terminologic al negocierii. În fapt, până acum nu s-a făcut niciun pas spre construirea unui posibil acord, din contră! Propaganda imperturbabilă a Moscovei nu construiește poduri. Mai degrabă le dinamitează. Se observă de orice ochi neavizat, Rusia caută războiul și ocolește pacea.

Impasul va putea fi depășit doar atunci când va există voință pentru construirea unei soluții. Suntem încă în "faza pe atrocități", mai este drum lung până la generarea unor posibile opțiuni de rezolvare durabilă a crizei. Formatul actual nu este însă cel potrivit, asigurarea cadrului de discuții nu este suficientă. Fără medierea unei entități neutre și imparțiale, cu statură și anvergură, nu se va putea construi un acord solid de pace. Nici măcar în acest cadru ideal nu va fi ușor de construit o soluție având în vedere repetatele încălcări ale oricăror acorduri parțiale convenite. Deși este parte a problemei, Federația Rusă este cea care inevitabil va creiona soluția. Pacea regională se anunță îndepărtată și fragilă!

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

