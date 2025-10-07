Cum răspunde Rusia înghețării activelor sale din Occident. "Numai învinșii în războaie plătesc reparații"

Kremlinul a confirmat marți, 7 octombrie, că răspunde sancțiunilor și înghețării activelor Rusiei în Occident prin confiscări și naționalizări ale companiilor și activelor cetățenilor străini de pe teritoriul rus, relatează agenția EFE.

'Aceste măsuri au fost luate în contextul climatului ostil care a fost creat în jurul Rusiei și al altor acțiuni ostile, inclusiv în sfera economică, desfășurate de anumite state europene, precum și de asocierea lor, Uniunea Europeană', a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la conferința sa de presă zilnică.

'Rusia ia măsurile pe care le consideră necesare pentru a-și salvgarda interesele', a adăugat el. Peskov a răspuns astfel unei întrebări despre reprivatizarea unor active în Rusia după ce au fost naționalizate și dacă acesta este răspunsul Moscovei față de înghețarea activelor rusești în Occident și față de planurile europenilor de confiscare și chiar de transfer a acestor active către Ucraina.

'Desigur, dacă vor fi implementare planurile de confiscare ilegală a activelor și proprietăților rusești, Rusia își va apăra interesele și va folosi toate instrumentele legale disponibile', a adăugat purtătorul de cuvânt al președintelui rus.

De când a început războiul în Ucraina în 2022, Rusia a naționalizat peste o sută de companii, multe cu acționariat străin, precum Shell, Danone sau ExxonMobil, altele aparținând unor cetățeni ruși.

'Rusia dispune de un arsenal suficient de contramăsuri și capabilități pentru un răspuns politic și economic adecvat' dacă îi vor fi confiscate activele înghețate în Occident, a avertizat săptămâna trecută Ministerul rus de Externe, referindu-se la planul Comisiei Europene de a oferi Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro finanțat din activele înghețate în urma sancțiunilor impuse Rusiei și pe care Kievul să-l ramburseze numai după ce Moscova i-ar plăti 'reparații de război', iar până atunci activele rusești din care este plătit acest împrumut să fie înlocuite cu obligațiuni garantate de statele UE.

În urma invaziei ruse în Ucraina, statele UE împreună cu cele din G7 au blocat accesul Rusiei la circa 300 de miliarde de euro din rezervele sale valutare sau în aur. Din această sumă, UE a înghețat active ale Băncii Centrale ruse în valoare de circa 200 de miliarde de euro, cea mai mare parte a acestei sume, aproximativ 185 de miliarde de euro, fiind depozitată în Belgia sub forma de titluri de valoare și sume cash, active gestionate de casa compensare Euroclear.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a formulat propunerea privind această schemă de împrumut pentru Ucraina, susține că nu ar fi vorba despre o confiscare a activelor rusești și că, prin garanțiile oferite Euroclear de către statele UE, s-ar evita riscul unei reacții negative din partea piețelor financiare și al destabilizării monedei euro. Dar, cum este greu de presupus că Rusia, cel puțin sub conducerea lui Vladimir Putin, va accepta vreodată să plătească Ucrainei reparații de război, inițiativa propusă implică de fapt o confiscare a activelor rusești.

Rusia a descris drept 'iluzorie' idee avansată de Comisia Europeană și a avertizat că va răspunde foarte dur dacă va fi pusă în practică. 'Nici nu vreau să discut conceptul în sine, întrucât este total iluzoriu. Dar cuvântul 'reparații' mi-a atras atenția. Despre ce fel de plăți pentru reparații vorbește Ursula von der Leyen?', a reacționat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a amintit că "numai învinșii în războaie plătesc reparații".

