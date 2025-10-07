Cum răspunde Rusia înghețării activelor sale din Occident. "Numai învinșii în războaie plătesc reparații"

Autor: Adrian Zia
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 22:13
482 citiri
Cum răspunde Rusia înghețării activelor sale din Occident. "Numai învinșii în războaie plătesc reparații"
Active ruse înghețate de Occident FOTO X/@olddog100ua

Kremlinul a confirmat marți, 7 octombrie, că răspunde sancțiunilor și înghețării activelor Rusiei în Occident prin confiscări și naționalizări ale companiilor și activelor cetățenilor străini de pe teritoriul rus, relatează agenția EFE.

'Aceste măsuri au fost luate în contextul climatului ostil care a fost creat în jurul Rusiei și al altor acțiuni ostile, inclusiv în sfera economică, desfășurate de anumite state europene, precum și de asocierea lor, Uniunea Europeană', a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la conferința sa de presă zilnică.

'Rusia ia măsurile pe care le consideră necesare pentru a-și salvgarda interesele', a adăugat el. Peskov a răspuns astfel unei întrebări despre reprivatizarea unor active în Rusia după ce au fost naționalizate și dacă acesta este răspunsul Moscovei față de înghețarea activelor rusești în Occident și față de planurile europenilor de confiscare și chiar de transfer a acestor active către Ucraina.

'Desigur, dacă vor fi implementare planurile de confiscare ilegală a activelor și proprietăților rusești, Rusia își va apăra interesele și va folosi toate instrumentele legale disponibile', a adăugat purtătorul de cuvânt al președintelui rus.

De când a început războiul în Ucraina în 2022, Rusia a naționalizat peste o sută de companii, multe cu acționariat străin, precum Shell, Danone sau ExxonMobil, altele aparținând unor cetățeni ruși.

'Rusia dispune de un arsenal suficient de contramăsuri și capabilități pentru un răspuns politic și economic adecvat' dacă îi vor fi confiscate activele înghețate în Occident, a avertizat săptămâna trecută Ministerul rus de Externe, referindu-se la planul Comisiei Europene de a oferi Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro finanțat din activele înghețate în urma sancțiunilor impuse Rusiei și pe care Kievul să-l ramburseze numai după ce Moscova i-ar plăti 'reparații de război', iar până atunci activele rusești din care este plătit acest împrumut să fie înlocuite cu obligațiuni garantate de statele UE.

În urma invaziei ruse în Ucraina, statele UE împreună cu cele din G7 au blocat accesul Rusiei la circa 300 de miliarde de euro din rezervele sale valutare sau în aur. Din această sumă, UE a înghețat active ale Băncii Centrale ruse în valoare de circa 200 de miliarde de euro, cea mai mare parte a acestei sume, aproximativ 185 de miliarde de euro, fiind depozitată în Belgia sub forma de titluri de valoare și sume cash, active gestionate de casa compensare Euroclear.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a formulat propunerea privind această schemă de împrumut pentru Ucraina, susține că nu ar fi vorba despre o confiscare a activelor rusești și că, prin garanțiile oferite Euroclear de către statele UE, s-ar evita riscul unei reacții negative din partea piețelor financiare și al destabilizării monedei euro. Dar, cum este greu de presupus că Rusia, cel puțin sub conducerea lui Vladimir Putin, va accepta vreodată să plătească Ucrainei reparații de război, inițiativa propusă implică de fapt o confiscare a activelor rusești.

Rusia a descris drept 'iluzorie' idee avansată de Comisia Europeană și a avertizat că va răspunde foarte dur dacă va fi pusă în practică. 'Nici nu vreau să discut conceptul în sine, întrucât este total iluzoriu. Dar cuvântul 'reparații' mi-a atras atenția. Despre ce fel de plăți pentru reparații vorbește Ursula von der Leyen?', a reacționat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a amintit că "numai învinșii în războaie plătesc reparații".

Asasinul fostului agent FSB Aleksandr Litvinenko susține că în SUA e risc de conflict intern de proporţii. A îndemnat Rusia să profite. „Războiul civil se apropie”
Asasinul fostului agent FSB Aleksandr Litvinenko susține că în SUA e risc de conflict intern de proporţii. A îndemnat Rusia să profite. „Războiul civil se apropie”
Un deputat rus din Duma de Stat a declarat, într-o apariție la postul public de televiziune, că în Statele Unite se conturează un risc de conflict intern de proporţii şi a îndemnat Moscova...
Putin a împlinit 73 de ani. Kim Jong-un l-a numit „cel mai drag tovarăș”, iar Lukașenko i-a lăudat „înțelepciunea”. Trump și Ambasada Rusiei în România au uitat de liderul de la Kremlin
Putin a împlinit 73 de ani. Kim Jong-un l-a numit „cel mai drag tovarăș”, iar Lukașenko i-a lăudat „înțelepciunea”. Trump și Ambasada Rusiei în România au uitat de liderul de la Kremlin
Președintele rus Vladimir Putin împlinește marți, 7 octombrie, 73 de ani și își petrece aniversarea lucrând și primind apeluri telefonice de la lideri străini, a anunțat Kremlinul, scrie...
#Rusia, #active inghetate rusia, #Maria Zaharova, #reparatii razboi , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
OFICIAL: Selectionerul Romaniei la handbal masculin a fost suspendat de FRH!
ObservatorNews.ro
Investitia prin care romanii si-au dublat banii in numai doi ani. Pretul a atins un nivel record
DigiSport.ro
Sefii lui Inter s-au convins si pregatesc hartiile! Salariu marit + Contract pana in 2029

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum ar putea SUA să poarte un „război terestru” împotriva cartelurilor de droguri din Venezuela
  2. Orașul în care primarul le-a cerut angajatorilor să lase lucrătorii acasă din cauza codului roșu. "Nu moare nimeni dacă o zi oamenii stau acasă"
  3. Cercetătorii elvețieni testează primul „computer viu” construit din neuroni umani. Cum arată acest computer
  4. Oana Țoiu, pusă la punct după ultimele gafe. Specialist în comunicare: „Încă nu a înțeles asta”
  5. Cum răspunde Rusia înghețării activelor sale din Occident. "Numai învinșii în războaie plătesc reparații"
  6. O boală neobișnuită îi bântuie pe unii laureați ai Premiului Nobel. Despre ce este vorba
  7. Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO
  8. Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio
  9. Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
  10. Date obținute de hackeri arată că Rusia ar antrena parașutiști chinezi pentru un atac fulgerător în Taiwan